Зарплаты россиян вырастут

Экономисты спрогнозировали рост зарплат россиян

Рост реальных зарплат в России продолжится как минимум до конца 2018 года, а скорее всего — и на протяжении первой половины 2019 года, считают эксперты Финансового университета при правительстве РФ

"Прежде всего надо отметить, что прогнозы относительно роста реальных зарплат в нашей стране, сделанные нами ранее, продолжают оправдываться. По итогам июня, согласно данным Росстата, реальная заработная плата в России выросла на 7,2%", — отмечается в очередном прогнозе университета.

В ближайшие месяцы рост реальных зарплат составит 4-6%.

Свои выводы эксперты основывают по повышении покупательской способности населения.

"Растет доля россиян, готовых в ближайшие месяцы приобрести различную бытовую технику или новый легковой автомобиль, повышается спрос на более качественное и дорогое продовольствие, — подчеркивает проректор Финансового университета Алексей Зубец. — Мы видим все больше людей, готовых открыть новый бизнес, увеличивается предпринимательская активность владельцев уже существующих малых и средних предприятий".

Кроме этого, люди все чаще стали задумываться о покупке недвижимости, зачастую с привлечением заемных средств банков. Увеличивается интерес к инвестированию в ценные бумаги и ПИФы, а также спрос на иностранную валюту. Растет спрос на внутренний и внешний туризм, платную медицину и образовательные услуги. Все это говорит о том, что у населения появляется больше свободных денег.