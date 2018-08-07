Сервис Мобильный банк от Сбербанка

Мобильный банк представляет собой сервис взаимодействия кредитной организации с клиентом, работающий по принципу получения/отправки смс-сообщений.

Возможности услуги:

Получение сведений об остатке средств на счете;

Получение моментальных оповещений о транзакциях по счету;

Возможность совершать операции дистанционно;

Открывать вклады;

Погашать кредиты, вносить платежи по кредитным картам;

Осуществление переводов между клиентами Сбербанка , в т. ч. возможность переводить средства по имени получателя;

Пополнение электронных кошельков;

Для работы не требуется интернет;

Можно пользоваться бесплатно;

Мобильный банк подключается к каждой основной карте клиента, работает на дополнительных картах;

Возможность экстренно заблокировать карту при ее утере.

С помощью мобильного банка клиент получает одноразовые пароли для работы в Сбербанк Онлайн и мобильном приложении.

Зарегистрироваться в программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» возможно также с помощью мобильного банка. После регистрации пользователь сможет проверять баланс бонусного счета.

Недостатки:

Бесплатное пользование ограничивает предоставляемые услуги, чтобы использовать все возможности банка придется оплачивать ежемесячное пользование мобильным банком;

Требуется запоминать тексты отправки коротких команд.

Тарифы и лимиты

Тарифы пользования Мобильным банком зависят от пакета услуг, который подключает клиент. Для дебетовых карт, выбор пакета услуг остается за клиентом, для кредитных, подключается только полный пакет.

При подключении пакета «Экономный» держатель карты не сможет получать уведомления по операциям по счету, стоимость запроса остатка денег составляет 3 р., стоимость запроса истории 5 последних операций 15 р. Обслуживание клиента в рамках пакета «Экономный» осуществляется бесплатно.

При подключении пакета «Полный» клиенту предоставляется 2 месяца бесплатного пользования, далее плата по базовым дебетовым картам 30р. /месяц, по стандартным 60р. /месяц, по премиальным услуга оказывается бесплатно. Пользователю будут приходить смс-оповещения о проведенных приходно-расходных операциях по счету.

Независимо от подключенного пакета услуг следующие операции осуществляются бесплатно:

Подключение Сбербанка Онлайн;

Получение информации о банковских картах пользователя;

Уведомление об операциях по вкладам;

Блокировка карты;

Перечисления в пользу юридических лиц.

Стоимость сформированных смс-сообщений зависит от используемого клиентом оператора связи.

Какой тариф выбрать

Выбор тарифа зависит от того, насколько необходима клиенту данная услуга. Если пользователь не рассчитывается картой, не совершает покупки в интернет, не зарегистрирован в системе Сбербанк Онлайн, ему нет необходимости подключать полный тариф.

Чтобы понять удобство пользования полным тарифом, его можно подключить на 2 первых бесплатных месяца, далее клиент может с помощью смс-сообщения перейти на тариф «Экономный».

Экономный тариф не подойдет клиентам, которые совершают безналичные транзакции по счету, являются пользователями Сбербанк Онлайн, пользуются услугой «Автоплатеж», позволяющей оплачивать ЖКХ, мобильную связь онлайн.

Лимиты

При совершении операций с помощью мобильного банка, следует учитывать установленные ограничения по платежам:

Пополнение баланса мобильного телефона, который привязан к мобильному банку до 3 тыс. р. /день;

Пополнение баланса других телефонов до 1,5 тыс. р. /день, до 10 операций/день;

Платежи в пользу юридических лиц от 10 р. до 10 тыс. р. /день;

Переводы между картами банка по смс-шаблонам до 100 тыс. р. /день;

Перевод на карточный счет, который определен по номеру телефона получателя до 8 тыс. р. /день, до 10 операций/день.

Перечень возможных организаций, куда можно совершить платеж, можно скачать с нашего сайта.

«Перечень организаций — получателей платежа»

В этом таблицном файле представлены организации, на счета которых вы можете перечислить денежные средства.

«Тарифы»

Полный справочник стоимости пользования услугой

Как работает сервис

Чтобы работать в мобильном банке, необходимо его подключить. Это можно сделать в представительстве банка, сразу при получении карты, банкомате, или через звонок в компанию по телефону 900.

Если при получении карты мобильный банк не был подключен, это можно сделать в банкомате следующим образом:

Войти в главное меню и выбрать «Подключить Сбербанк онлайн и мобильный банк».

Выбрать «Подключить мобильный банк» и тариф.

Ввести номер телефона, с помощью которого будет происходить взаимодействие между клиентом и банком.

Опция подключается автоматически.

Для подключения через контактный центр банка клиенту потребуется пройти процедуру идентификации: назвать личные данные и кодовое слово.

Работа услуги основана на формировании смс-команд.

Например, узнать остаток счета можно набрав команду: БАЛАНС ХХХХ (последние 4 цифры номера карты) и отправив его на номер 900. Узнать остаток бонусного счета можно, отправив команду: СПАСИБО ХХХХ.

Чтобы присвоить имя получателю средств, следует отправить команду: НАЗВАТЬ 9ХХХХХХХХХ 1111, где 111 — присеваемое имя, любое слово, состоящее из букв.

Популярными запросами являются:

Блокировка карты: БЛОКИРОВКА ХХХХ 0, 0 (при утере), 1 (при краже), 2 (оставлена в банкомате), 3 (иное);

Получение выписки: ИСТОРИЯ ХХХХ;

Получить список команд: СПРАВКА.

Формировать команды можно русскими или латинскими буквами. Полный перечень возможных команд расположен на сайте банка по ссылке.

Для абонентов Мегафон, Билайн , Теле/2 доступны USSD-команды, которые формируются аналогично смс-сообщениям:

Оплата своего мобильного телефона *900*100#, 100 — это сумма пополнения в рублях;

Узнать баланс счета *900*01* ХХХХ, ХХХХ — это последние 4 цифры номера карты;

История операций *900*02*ХХХХ.

Полный список команд также имеется на сайте банка.

После набора команды для подтверждения операции клиенту на телефон придет одноразовый пароль для подтверждения платежа.

Создание смс-шаблонов производится из Сбербанк Онлайн, в разделах «Настройки», «Мобильный банк». Потребуется указать реквизиты получателей средств или номера карточного счета.

При подключенном мобильном банке операции можно проводить через Контактный Центр банка по телефону. Таким образом можно открыть депозит, перевести деньги на другой свой счет, управлять услугой «автопогашение задолженности по кредитной карте».

Отключение услуги

Совсем отключать услугу не имеет смысла. Лучше просто перейти на тарифный план «Экономный», комиссия за обслуживание взыскиваться не будет, при необходимости всегда можно подключить полный пакет. Полное отключение услуги возможно в представительстве банка или через звонок на номер 900.

При этом переход на тарифный план «Экономный» также возможен только при звонке на номер 900 или при личном посещении офиса. Интересно, что обратный переход на полный пакет услуг возможен путём отправки команды Полный

Полный справочник всех СМС команд для Мобильного банка Сбербанк

Действие

Комманда

Комментарий

Информационные СМС-запросы

Показать баланс по карте

Баланс

Вместо БАЛАНС можно написать BALANS

Блокировать карту

Блокировка N.. N b Вместо БЛОКИРОВКА можно написать BLOKIROVKA, BLOCK

N.. N — последние 4 цифры номера карты.

b — параметр блокировки (0 — карта утеряна; 1 — карта украдена; 2 — карта оставлена в банкомате; 3 — иное.)

Далее нужно подтвердить блокировку карты, переслав полученный код в течение 5-ти минут. После блокировки платить картой будет нельзя. Если вы получили СМС-сообщение об ошибке блокировки, позвоните в банк на номер 900 Показать задолженность по кредитной карте / сумму обязательного платежа

Долг

Показать последние операции по карте

История N.. N Вместо ИСТОРИЯ можно написать ISTORIA, N.. N — последние 4 цифры номера карты

Блокировать Мобильный банк

Блокировка услуг

Вместо БЛОКИРОВКА УСЛУГ можно написать BLOKIROVKAUSLUG или 04.

При блокировке услуги Мобильный банк списание ежемесячной абонентской платы не приостанавливается. Чтобы остановить списание, позвоните в банк на номер 900 и отключите услугу.

Разблокировка Услуги «Мобильный банк»

(отдельно по каждой карте)

Разблокировка услуг N.. N k Вместо РАЗБЛОКИРОВКАУСЛУГ может быть указано RASBLOKIROVKAUSLUG

N.. N — последние 4 цифры номера карты

k — цифровая контрольная информация (ЦКИ).

Для расчета ЦКИ по своей карте необходимо обратиться в банк на номер 900 с мобильного телефона

Перейти на тарифный план «Полный пакет»

Полный

> Команда для смены тарифного плана «Экономный пакет» на «Полный пакет». Если у вас несколько карт подключенных к Мобильному банку с тарифным планом «Экономный пакет», дополнительно укажите последние 4 цифры той карты, которую вы хотите перевести на тарифный план «Полный пакет».

> Для обратного перехода обратитесь в отделение банка или позвоните на номер 900.

Показать список команд для получения более подробной информации об услуге

Справка

Вместо СПРАВКА можно написать SPRAVKA, ИНФО, INFO или 06 Показать мои СМС-шаблоны по всем получателям

Шаблоны Вместо

ШАБЛОНЫ можно написать SHABLONY, ШАБЛОН, SHABLON

1. Зарегистрироваться в программе «Спасибо от Сбербанка».

2. Узнать, сколько баллов СПАСИБО накоплено на моём бонусном счете

Спасибо N.. N N.. N — последние 4 цифры любой вашей карты. Информация о программе «Спасибо от Сбербанка» — на официальном сайте.

СМС-запросы на перевод денежных средств в рамках опции «Быстрый платёж» (кроме перевода между своими картами)

Оплатить любой мобильный телефон

9ХХXXXXXXX 350 9ХХXXXXXXX — номер телефона, 350 — сумма в рублях

Оплатить свой мобильный телефон

350 350 — сумма в рублях.

Если у вас несколько подключенных к Мобильному банку карт, укажите после суммы последние 4 цифры той карты, с которой вы хотите сделать оплату. В ином случае деньги спишутся с любой вашей карты, на которой достаточно денег.

Перевести деньги на карту по номеру карты

Перевод XX…X 5000

Вместо ПЕРЕВОД можно написать PEREVOD, ПЕРЕВЕСТИ, PEREVESTI

XX…X — номер карты получателя перевода (16 — 18 цифр),

5000 — сумма в рублях (не больше лимита, установленного банком).

>Если у вас к Мобильному банку подключено несколько дебетовых карт и вы хотите сделать перевод с какой-то определённой карты, укажите её последние 4 цифры после слова ПЕРЕВОД. В ином случае перевод уйдет с любой карты, где достаточно денег.

>Нельзя отправить перевод с кредитной, виртуальной и корпоративной карты.

>Перевод на карту в долларах или евро можно отправить только если она ваша собственная.

Перевести деньги между своими картами

Перевод XXXX ZZZZ 500 Вместо ПЕРЕВОД можно написать PEREVOD XXXX — последние 4 цифры карты, с которой вы переводите деньги ZZZZ — последние 4 цифры карты, на которую вы переводите 500 — сумма в рублях

>Нельзя отправить перевод с кредитной, виртуальной и корпоративной карты.

Перевести деньги на карту по номеру телефона

Перевод 9ХХXXXXXXX 500 Вместо ПЕРЕВОД можно написать PEREVOD

9ХХXXXXXXX — номер телефона получателя перевода

500 — сумма в рублях

>Если у вас к Мобильному банку подключено несколько дебетовых карт и вы хотите сделать перевод с какой-то определённой карты, укажите её последние 4 цифры после слова ПЕРЕВОД. В ином случае перевод уйдет с любой карты, где достаточно денег.

>Деньги придут получателю на карту, к которой привязан номер телефона в вашем СМС-запросе. Если у получателя несколько карт, деньги скорее всего придут на зарплатную рублёвую карту.

>Нельзя отправить перевод с кредитной, виртуальной и корпоративной карты.

>Перевод на карту в долларах или евро можно отправить только если она ваша собственная

Платежи и переводы по ИМЕНИ

Перевести деньги на карту по ИМЕНИ

Имя 500 ИМЯ — любое имя, например, САША или МАМА. Только буквы (кириллица или латиница).

500 — сумма в рублях.

> Если у вас несколько подключенных к Мобильному банку карт, добавьте после имени последние 4 цифры той карты, с которой вы переводите деньги. В ином случае перевод уйдет со счета любой вашей карты, где достаточно денег.

>Деньги придут получателю на карту, привязанную к его номеру телефона. Если у получателя несколько карт, деньги с большой вероятностью придут на зарплатную рублёвую карту.

>Нельзя отправить перевод с кредитной, виртуальной и корпоративной карты.

>Перевод на карту в долларах или евро можно отправить только если она ваша собственная.

Присвоить ИМЯ для получателя частых переводов

Вариант 1 Назвать 9ХХXXXXXXX имя Вариант 2 НАЗВАТЬ N.. N имя Вариант 3 Назвать ПОСТАВЩИК НОМЕР имя 9ХХXXXXXXX — номер телефона получателя перевода

N.. N — 4 последние цифры карты Сбербанка, которая принадлежит получателю перевода

ПОСТАВЩИК — буквенный код получателя платежа. Буквенные коды всех получателей смотрите на сайте банка.

НОМЕР — реквизит платежа, например, номер лицевого счета, договора или электронного кошелька.

ИМЯ — любое имя, например, САША или МАМА. Только буквы (кириллица или латиница).

Оплатить мобильный телефон по ИМЕНИ

Тел имя 500 Вместо ТЕЛ можно написать TEL или ТЕЛЕФОН

ИМЯ — любое имя, например, САША или МАМА. Только буквы (кириллица или латиница).

500 — сумма в рублях.

>Если у вас несколько подключенных к Мобильному банку карт, укажите после суммы платежа последние 4 цифры той карты, с которой вы хотите сделать оплату. В ином случае деньги спишутся с любой вашей карты, на которой достаточно денег.

Показать список созданных ИМЁН

Список

Вы увидите все имена, которые присваивали получателям частых переводов.

Удалить созданное ИМЯ Удалить имя Вместо ИМЯ подставьте имя получателя частых переводов, которое хотите удалить.

Платежи в пользу поставщиков услуг

Оплатить услугу организации На базе шаблона

НТВ+ ХХ…Х 500 N.. N НТВ+ — буквенный код получателя платежа. Буквенные коды всех получателей смотрите на сайте банка.

ХХ…Х — реквизит платежа, например, номер лицевого счета, договора, электронного кошелька. Важно: реквизит платежа необходимо предварительно указать при создании СМС-шаблона (см. слайд 4).

500 — сумма в рублях.

N.. N — последние 4 цифры карты.

Пожертвовать фонду «Подари жизнь» Без шаблона

Подарижизнь 1350 N.. N Вместо ПОДАРИЖИЗНЬ можно указать GRANTLIFE

1350 — сумма в рублях,

N.. N — последние 4 цифры карты

Оплатить страховой полис

Ипотека ХХХ Дом ХХХ Защита ХХХ ХХХ — размер страховой премии в рублях. Этот СМС-запрос направьте в ответ на СМС-предложение банка об оформлении страхового полиса. Или ознакомьтесь с условиями страхования на сайте Сбербанка:

>Программа ипотечного страхования

>Программа «Защита дома»

>Программа «Защита средств на банковских картах»

Погасить кредит

Любую сумму или сумму задолженности (ежемесячный платеж)

Кредит NNN…N 25000 N.. N Вместо КРЕДИТ можно написать KREDIT.

NNN…N — номер ссудного счета: 20 знаков.

25000 — сумма в рублях. Важно: если погашение «на сумму задолженности», сумму не пишем.

N.. N — последние 4 цифры номера карты.

>Данный функционал доступен не во всех российских регионах.

>Ссудный счет и счет карты должны быть открыты в одном территориальном банке.

>Только для кредитов с дифференцированными платежами.

Автоплатежи и автопереводы

Подключить услугу Автоплатёж с минимальным значением

Для предоплатной схемы пополнения мобильного телефона

Подключить на свой номер:

Авто СУММА

Подключить на произвольный номер:

Авто 9ХХXXXXXXX СУММА

СУММА — сумма пополнения по услуге Автоплатёж в рублях.

> Телефон будет автоматически пополняться на указанную вами сумму с карты, подключенной к услуге Мобильный банк, при выставлении счета оператором или при достижении минимального баланса.

> У разных операторов связи минимальный баланс может отличаться — обычно он составляет 10 или 30 рублей.

Отключить Автоплатеж

Отключить для своего номера:

Авто─

Отключить для произвольного номера:

Авто─ 9ХХXXXXXXX

Будет осуществлена попытка отключения услуги для указанного номера телефона от карты, подключенной к услуге «Мобильный банк». Вместо АВТО можно написать AVTO, АВТОПЛАТЕЖ

9ХХXXXXXXX — номер мобильного телефона. Можно не указывать, тогда услуга будет отключена от номера телефона отправителя запроса.

Подключить услугу

Автоперевод ХХХХХ

ХХХХХ — код оферты из СМС-предложения Банка, поступившего вам с номера 900.

Для подключения услуги Автоперевод отправьте код оферты на номер 900.

Управление услугой Автоперевод (редактирование / приостановление / возобновление / отключение) осуществляется в разделе «Мои автоплатежи» системы Сбербанк Онлайн.

Отключение опции «Быстрый платеж»

Отключить опцию «Быстрый платеж» (возможность оплачивать любой мобильный телефон и переводить средства на карту Сбербанка по номеру телефона получателя без шаблонов)

Ноль

> Если отключить «Быстрый платёж», сохранится возможность оплачивать телефон, подключенный к сервису, переводить деньги между своими карточными счетами и платить по СМС-шаблонам.

> Для подключения ранее отключенной опции «Быстрый платеж» обратитесь в банк по телефону 900.

Полный справочник всех USSD запросов

USSD запросы отличаются от СМС тем, что отправка сообщения происходит моментально, в момент нажатия кнопки Вызов.

Действие

Комманда

Комментарий

Узнать о доступных командах

*900# или *900*20#

Оплатить свой мобильный телефон

*900*350#

350 — с умма в рублях, минимум 50 рублей, максимум 3 000 рублей.

Оплатить любой мобильный телефон

(в рамках опции «Быстрый платеж»)

*900*9ХХ XXXXXXX*350#

9ХХ XXXXXXX — номер телефона 350 — сумма в рублях, минимум 50 рублей, максимум 1 5 00 рублей в сутки

Показать доступную сумму на карте

*900*01# или *900*01*XXXX#

XXXX — последние 4 цифры номера карты Показать последние операции по карте*900*02*XXXX# XXXX — последние 4 цифры номера карты

Показать последние операции по карте

*900*02*XXXX#

XXXX — последние 4 цифры номера карты

Заблокировать карту

*900*03*XXXX*Y#

XXXX — последние 4 цифры номера карты Y — параметр блокировки: 0 — карта утеряна; 1 — карта украдена; 2 — карта оставлена в банкомате; 3 — иное. Далее нужно подтвердить блокировку карты, переслав в СМС на номер 900 полученный код.

Заблокировать Мобильный банк

*900*04#

Разблокировать Мобильный банк

*900*04#

Посмотреть, какие карты подключены к Мобильному банку

*900*06#

Пожертвовать фонду «Подари жизнь»

*900*09*1350*XXXX#

1350 — сумма в рублях, минимум 50 рублей, максимум 10 000 рублей XXXX — последние 4 цифры номера карты

Посмотреть список созданных шаблонов (поручения)

*900*16#

Перевести с карты на карту

*900*11*XXXX*ZZZZ*10000#

XXXX — последние 4 цифры номера карты отправителя, ZZZZ — последние 4 цифры номера карты получателя 10000 — сумма в рублях, максимум 100 000 рублей в сутки

Перевести по номеру телефона

(в рамках опции «Быстрый платеж»)

*900*12*9ХХ XXXXXXX*500#

9ХХ XXXXXXX — номер телефона получателя перевода 500 — сумма перевода в рублях, максимум 8 000 рублей в сутки

Отключить «Быстрый платеж»

(возможность оплачивать любой мобильный телефон и переводить средства на карту Сбербанка по номеру телефона получателя без шаблонов)

*900*13#

Для подключения ранее отключенной услуги обратитесь в Сбербанк по телефону 900 или 8 800 555 — 55 — 50 Погасить кредит

*900*14*NNN … N*25000*XXXX#

NNN … N — номер ссудного счета (20 знаков) 25 000 — сумма в рублях XXXX — последние 4 цифры номера карты

Подключить Автоплатеж

(для предоплатной схемы)

*900*17*1*9ХХ XXXXXXX*350*30*XXXX#

9ХХ XXXXXXX — номер мобильного телефона 350 — сумма автоплатежа в рублях 30 — пороговое значение баланса телефона, XXXX — последние 4 цифры номера карты

Подключить Автоплатеж

(для постоплатной схемы)

*900*17*2*9ХХ XXXXXXX*500*XXXX#

9ХХ XXXXXXX — номер мобильного телефона 500 — максимальный лимит суммы платежа XXXX — последние 4 цифры номера карты

Отключить Автоплатеж

*900*17*0*9ХХ XXXXXXX*XXXX#

9ХХ XXXXXXX — номер мобильного телефона XXXX — последние 4 цифры номера карты

Баллы СПАСИБО

*900*22# или *900*22*XXXX#

XXXX — последние 4 цифры номера карты