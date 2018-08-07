«Совесть» позволит отправиться в полет с «Уральскими авиалиниями» в рассрочку

Авиакомпания «Уральские авиалинии» и карта рассрочки «Совесть» (проект группы QIWI ) объявили о партнерстве. С 1 августа 2018 года можно воспользоваться выгодным предложением и приобрести билеты на самолет в рассрочку без процентов, переплат и первоначального взноса. Срок рассрочки — два месяца.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе перевозчика, при приобретении билета на сайте www.uralairlines.com и в мобильном приложении Ural Airlines необходимо выбрать способ оплаты «Банковская карта» и ввести данные своей карты «Совесть». На покупки можно расходовать весь доступный по «пластику» лимит.

Оплата картой «Совесть» не только дает возможность разделить сумму покупки на несколько частей, не переплачивая ни рубля, но и сохраняет все действующие на момент покупки скидки и акции магазина. При необходимости можно увеличить срок рассрочки до 10 месяцев, подключив соответствующую опцию в личном кабинете на сайте проекта «Совесть» или в приложении.

Также временной интервал рассрочки можно увеличить, если совершить покупку в первых числах месяца. Так, купив в рассрочку билет «Уральских авиалиний», например, в Сочи 6 августа за 22 500 рублей, первый платеж 11 250 рублей нужно внести до 30 сентября (до конца месяца, следующего за месяцем покупки), второй — до 31 октября. Таким образом, период рассрочки вырастает почти до 3 месяцев.

Более подробная информация о карте, условиях получения и использования доступна на сайте: sovest.ru.