В ГД внесли проект о госрегулировании цен на бензин

В Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на бензин

Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается ввести в России государственное регулирование цен на дизельное топливо и бензин. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно тексту, с начала 2019 года предлагается наделить кабмин полномочиями по установлению предельной цены на топливо.

Как отмечается, этот законопроект поможет защитить потребителей от сильных колебаний цен.

При этом данная мера также позволит избежать резкого роста расходов населения на бензин.