Мощно. Без промедления. Сейчас. 

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** Величина страховой премии, оплачиваемой Клиентом в пользу СПАО «Ингосстрах» или ПАО СК «Росгосстрах» в рамках программы «Porsche Insurance» в случае заключения Клиентом договора страхования КАСКО сроком на 1 год в отношении автомобиля, приобретаемого за счет средств кредита, предоставляемого в рамках программы Porsche Financial Services, или за счет наличных средств Клиента, компенсируется соразмерным снижением цены на приобретаемый автомобиль, но не более 4,5% от итоговой стоимости автомобиля при его приобретении в Москве. Предложение ограничено и действительно с 06.03.2018 г. по 31.08.2018 г. в отношении всех моделей Cayenne 2016-2018 года производства, приобретаемых через официальных дилеров Porsche.

Указанные предложения не являются публичной офертой по смыслу Гражданского Кодекса РФ.