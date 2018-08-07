Мощно. Без промедления. Сейчас. 

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г. Москва, Ленинградское шоссе, д.71А, стр.10 www.porsche-moscow.ru * Специальная Процентная Ставка — маркетинговая ставка процентов, которая используется для уменьшения стоимости приобретаемого автомобиля на разницу между суммой начисленных процентов по стандартной кредитной ставке Банка и суммой процентов, начисленных по Специальной Процентной Ставке. Специальная процентная ставка при первоначальном взносе от 40% в зависимости от продолжительности сроков кредитования представляет собой следующие значения: 12 месяцев — 0%, 24 месяца 3,5%, 36 месяцев 6,5%, 48 месяцев 8,5%, 60 месяцев — 9,5%, при условии предоставления полного пакета документов в банк-партнер. Программа распространяется на новые автомобили Cayenne модификаций всех кроме Diesel, Diesel Platinum Edition 2016 и 2018 года производства по ПТС. Обеспечение по кредиту залог приобретаемого автомобиля. Валюта кредитования российские рубли. Обязательное оформление полиса КАСКО и ОСАГО. Минимальная сумма кредита 50000 рублей, максимальная 12 млн рублей у ООО «Русфинанс Банк» и 16 млн рублей у ООО «Сетелем Банк». В случае несвоевременной уплаты процентов и возврата кредита с заемщика взимается 0,1% от суммы неуплаченных в срок процентов и части непогашенной ссудной задолженности за каждый день просрочки. При погашении кредита через иные кредитные организации, платежные системы, Почту России взимается комиссия за перевод средств. Указанные условия кредитования предусматривают заключение договора страхования КАСКО по программе Porsche Insurance (Porsche страхование) сроком на 1 год со СПАО «Ингосстрах» (лицензия Банка России на осуществление банковских операций №2168), ПАО СК «Росгосстрах» (лицензия Банка России СЛ № 0001, СИ № 0001 от 23.05.2016) или с ОАО «АльфаСтрахование» (Лицензия Банка России № 2239 от 13.01.2016 г. без ограничения срока действия, www.alfastrah.ru). Кредиты по программам Porsche Financial Services (Финансовые услуги Porsche) в России предоставляются банками-партнерами: ООО «Русфинанс Банк» (генеральная лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013) и ООО «Сетелем Банк» (лицензия Банка России на осуществление банковских операций №2168). Информация об условиях кредитования предоставлена ООО «Русфинанс Банк» и ООО «Сетелем Банк». Предложение действует по 31 августа 2018 года на ограниченное количество автомобилей.
** Величина страховой премии, оплачиваемой Клиентом в пользу СПАО «Ингосстрах» или ПАО СК «Росгосстрах» в рамках программы «Porsche Insurance» в случае заключения Клиентом договора страхования КАСКО сроком на 1 год в отношении автомобиля, приобретаемого за счет средств кредита, предоставляемого в рамках программы Porsche Financial Services, или за счет наличных средств Клиента, компенсируется соразмерным снижением цены на приобретаемый автомобиль, но не более 4,5% от итоговой стоимости автомобиля при его приобретении в Москве. Предложение ограничено и действительно с 06.03.2018 г. по 31.08.2018 г. в отношении всех моделей Cayenne 2016-2018 года производства, приобретаемых через официальных дилеров Porsche.
Указанные предложения не являются публичной офертой по смыслу Гражданского Кодекса РФ.