Банк Тинькофф привлекли к ответственности за неправильно нарисованный квадрат

Банк «Тинькофф» привлечен к административной ответственности за рамку не той формы вокруг информации о полной стоимости кредита, а также за другие нарушения при составлении договора с клиентом.

Житель Пензенской области, взявший в августе 2017 года потребительский кредит у АО «Тинькофф Банк», обратился с жалобой на действия банка в надзорные органы. При проверке комплекта предоставленных им документов был обнаружен ряд нарушений закона. Так, согласно требованию закона о потребительском кредите полная стоимость кредита должна быть размещена в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора. Однако в договоре с «Тинькофф» эти цифры были размещены не в квадратной, а в слегка «вытянутой» рамке — размерами 5,5 на 6 см.

Кроме того, один из пунктов договора гласил, что «уступка прав (требований) по договору третьим лицам допускается». При этом, вопреки закону, клиенту не была предоставлена возможность выразить возражения относительно этого условия.

Банк «Тинькофф» был привлечен к административной ответственности по ч. 1 и ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ соответственно. Кроме того, ему были выданы представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения, и о необходимости привести кредитные договоры в соответствие с требованиями закона.

Банк попытался оспорить эти документы в суде. Однако Арбитражный суд Москвы, рассмотрев дело, отказал ему в удовлетворении исковых требований. АСГМ указал, в частности, что возможность передачи права требования по кредитному договору с потребителем-физлицом допускается, если соответствующее условие было согласовано сторонами при его заключении. Индивидуальные условия договора потребительского кредита согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально и включают в себя, в том числе возможность запрета уступки кредитором третьим лицам прав по кредитному договору. Таким образом, заемщик должен иметь возможность не согласиться с этим условием. В данном же случае условия кредитного договора и анкеты-заявления были составлены таким образом, что клиент не обладает возможностью в соответствующем пункте проставить отметку о согласии или отказе от данной уступки.