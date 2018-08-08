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В РФ нашли способ «заставить» самозанятых платить
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Счетная палата: патентная система поможет легализации самозанятых в случае ее модернизации 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Патентная система налогообложения может стать инструментом легализации самозанятых граждан, если будет модернизирована. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты (СП) по итогам мониторинга внедрения в России патентной системы налогообложения.
"По мнению Счетной палаты, патентная система налогобложения может стать инструментом легализации самозанятых граждан, занимающихся аналогичными видами деятельности, что и лица применяющие патент, при условии ее модернизации", — говорится в сообщении.
При этом, по мнению СП, получение патента для самозанятых граждан должно осуществляться без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в уведомительном порядке, в том числе с использованием электронных сервисов ФНС, в налоговых инспекциях или в многофункциональных центрах. Ставка налога по патенту для самозанятых граждан должна быть 2-4% с обязательным включением в стоимость патента величины страховых взносов на медицинское и пенсионное обеспечение, а объем сформированных пенсионных прав лица, работающего на патенте, для самозанятого должен быть выше величины прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе.
Периодичность уплаты налога должна выбираться гражданином самостоятельно в удобной для него форме (ежемесячно или ежеквартально), подчеркивают в ведомстве.
Анализ патентной системы
Патентную систему в прошлом году применяли всего 287,8 тыс. индивидуальных предпринимателей. При этом, по данным Росстата, в России в 2016 году насчитывалось более 15 млн неформально занятых граждан, отмечает СП.
"Как показал проведенный анализ, в 2017 году почти половина (49,1%) из всех индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, приходилась на долю четырех субъектов Российской Федерации Москва, Московская область, Республика Крым и Севастополь). При этом доля патентной системы в доходах муниципальных бюджетов также невелика: в бюджетах городских округов — 0,6%, в бюджетах муниципальных районов — 0,4%, в бюдетах городских округов с внутригородским делением — 0,2%", — указывается в сообщении.
Счетная палата выявила некоторые проблемы, которые мешают популяризации патентной системы. Среди них высокий размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, необходимость регистрации в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей, необходимость получать несколько патентов на каждый вид деятельности или в каждом регионе, отсутствие привязки перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система, к кодам видов деятельности в соответствии с ОКВЭД, ограниченная численность (15 человек) работающих сотрудников.
По итогам анализа коллегия СП приняла решение направить информационное письмо в правительство и отчет — в палаты Федерального Собрания.
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