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Накопления россиян превысили 32 трлн рублей
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«Известия»: россияне накопили более 32 трлн рублей 

Газета.Ru 4 часа назад
Общие сбережения россиян превысили 32 трлн руб., сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
По данным издания, в первом полугодии 2018 года россияне накопили 1,5 трлн руб. — это на 150 млрд руб. больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Отмечается, что сбережения в банковских вкладах сокращаются, а число накоплений в наличных увеличивается. Вклады на депозитах кредитных организаций составили 66,6% от общего числа накоплений — годом ранее эта доля составляла 67,1%. Доля сбережений в наличных увеличилась до 17,9% с 17% в прошлом году. 15,5% от общего объема накоплений россияне хранят в ценных бумагах.
Ранее сообщалось, что объем "свободных" денег россиян резко возрос.
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