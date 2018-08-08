Россияне поставили рекорд накопительства

За первые полгода жители страны накопили 1,5 триллиона рублей, что на 150 миллиардов больше, чем годом раньше.

В общей сложности наши накопления достигли 32,3 триллиона рублей, сообщает Росстат

— Сумма, конечно, чудовищная, — согласился он. — У нас ВВП страны — чуть больше 90 триллионов… Объяснений такой цифре, думаю, несколько. Во-первых, думать о будущем стало неотъемлемой частью поведения современного человека. Люди копят на старость, на черный день, еще на какие-то цели. В общем, формируют обеспечение своего будущего. Во-вторых, куда еще им нести свои деньги, кроме как в банк? Альтернатив-то других особо и нет. Золото падает, серебро падает. В акции? Большинство не рискует, так как у нас не сформирован свободный, прозрачный рынок ценных бумаг, куда можно было бы вложить накопления. Есть ПИФы, но надежностью (такой, чтобы с уверенностью сказать, что через три года тот или иной фонд будет существовать) они не отличаются. Никаких особых страховых механизмов для того, чтобы вкладывать деньги в ценные бумаги, тоже не создано пока. Да и далеко не все хотят в этот рынок погружаться, в таких вещах ведь надо разбираться.

Вложиться в малый бизнес, считает эксперт, тоже рискуют не все:

— У нас, к сожалению, еще слаба культура формирования и развития малого и среднего предпринимательства, мы сами зачастую не знаем, чем бы хотели заняться.

А вот увеличение доли наличных денег в ущерб депозитным экономист объяснил нашей системой страхования вкладов: