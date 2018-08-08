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Россияне поставили рекорд накопительства
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Россияне поставили рекорд накопительства 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
За первые полгода жители страны накопили 1,5 триллиона рублей, что на 150 миллиардов больше, чем годом раньше.
В общей сложности наши накопления достигли 32,3 триллиона рублей, сообщает Росстат.
При этом 21,5 триллиона мы держим на депозитах, 5,7 — в кубышках, а 5 — в ценных бумагах. Причем деньги на счетах постепенно сокращаются, а вот содержимое стеклянных и иных сосудов для хранения в домашних условиях, наоборот, увеличивается. Как трактовать такую статистику, объяснил Юрий Юденков, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ:
— Сумма, конечно, чудовищная, — согласился он. — У нас ВВП страны — чуть больше 90 триллионов… Объяснений такой цифре, думаю, несколько. Во-первых, думать о будущем стало неотъемлемой частью поведения современного человека. Люди копят на старость, на черный день, еще на какие-то цели. В общем, формируют обеспечение своего будущего. Во-вторых, куда еще им нести свои деньги, кроме как в банк? Альтернатив-то других особо и нет. Золото падает, серебро падает. В акции? Большинство не рискует, так как у нас не сформирован свободный, прозрачный рынок ценных бумаг, куда можно было бы вложить накопления. Есть ПИФы, но надежностью (такой, чтобы с уверенностью сказать, что через три года тот или иной фонд будет существовать) они не отличаются. Никаких особых страховых механизмов для того, чтобы вкладывать деньги в ценные бумаги, тоже не создано пока. Да и далеко не все хотят в этот рынок погружаться, в таких вещах ведь надо разбираться.
Вложиться в малый бизнес, считает эксперт, тоже рискуют не все:
— У нас, к сожалению, еще слаба культура формирования и развития малого и среднего предпринимательства, мы сами зачастую не знаем, чем бы хотели заняться.
А вот увеличение доли наличных денег в ущерб депозитным экономист объяснил нашей системой страхования вкладов:
— Максимальная гарантированная сумма возврата с банковского вклада — 1 миллион 400 тысяч рублей. Все, что выше этой суммы, могут и не вернуть. Вот этот самый «хвостик» люди и стараются придержать в виде наличных на случай всяких банковских форс-мажоров. Ну, и после прореживания региональной банковской системы, которое началось несколько лет назад по инициативе ЦБ РФ, на периферии людям часто проще держать свои кровные при себе, нежели долго и с приключениями добираться до ближайшего отделения банка.
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