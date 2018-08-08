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Как вовремя оплатить квитанции, если ты уехал из города?
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Как вовремя оплатить квитанции, если ты уехал из города? 

АиФ-Омск 48 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Отвечает коммерческий директор «ОмскВодоканала» Ольга Смиковская:
Ольга Смиковская
«Вы можете оплатить холодную воду и услуги водоотведения без квитанции, находясь в любом городе России или любой стране.
Способы оплаты:
На сайте www.omskvodokanal.ru в разделе «Частным лицам» > Оплата > Способы оплаты > Оплатить картой (без регистрации). На сайте www.omskvodokanal.ru в разделе «Личный кабинет» (с регистрацией). Кстати, в этом случае вы видите все свои начисления, долги, оплаты и переплаты, то есть всегда можете следить за состоянием лицевого счёта. Через «Сбербанк Онлайн» https://online. sberbank.ru и банкоматы Сбербанка России (для клиентов Сбербанка) в разделе «Все платежи». На сайте www.vseplatezhi.ru в разделе «Оплатить услуги любых компаний» выбрать ОАО «ОмскВодоканал». Через интернет-банк «ОТПдирект» www.direkt.otpbank.ru банкоматы ОТП Банка (для клиентов ОТП Банка). На сайте ГИС ЖКХ https://om.gosuslugi.ru вкладка «Главная страница личного кабинета» > «Оплатить ЖКУ».
Регулярно производя оплату услуг водоснабжения и водоотведения, вы никогда не будете в должниках, а современные, электронные способы позволяют делать это за пару минут».
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