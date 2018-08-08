Вкладчикам рухнувшего «Газбанка» вернули 16,1 миллиарда рублей

Вкладчики «Газбанка» могут получить страховку в размере до 1,4 миллиона рублей

90% клиентов «Газбанка», который лишили лицензии, получили страховые выплаты. Общая сумма перечислений составила 16,1 миллиарда рублей. Об этом сообщило агентство по страхованию вкладов.

— Выплаты производят с 23 июля через «Сбербанк» , который АСВ выбрало агентом, — напомнили представители организации.

«Газбанк» лишили лицензии 11 июля. По информации Центробанка, причиной стали неоднократные нарушения требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных нелегальным путем.

Вместе с этим оказались заморожены зарплаты и пенсии тысяч самарцев. Причем без денег остались не только простые горожане, но и чиновники. Посмотрите наш репортаж о том, что происходило в банке после известия об отзыве лицензии.