Вкладчикам рухнувшего «Газбанка» вернули 16,1 миллиарда рублей 

Вкладчики «Газбанка» могут получить страховку в размере до 1,4 миллиона рублей
90% клиентов «Газбанка», который лишили лицензии, получили страховые выплаты. Общая сумма перечислений составила 16,1 миллиарда рублей. Об этом сообщило агентство по страхованию вкладов.
— Выплаты производят с 23 июля через «Сбербанк», который АСВ выбрало агентом, — напомнили представители организации.
«Газбанк» лишили лицензии 11 июля. По информации Центробанка, причиной стали неоднократные нарушения требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных нелегальным путем.
Вместе с этим оказались заморожены зарплаты и пенсии тысяч самарцев. Причем без денег остались не только простые горожане, но и чиновники. Посмотрите наш репортаж о том, что происходило в банке после известия об отзыве лицензии.
Сейчас возрождения банка добиваются его иностранные акционеры. В суд на Центробанк, в частности, подала швейцарская компания.