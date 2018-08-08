«Деловые Линии» совместно с Группой Ренессанс запустили 3PL страхование

Базовая ставка составляет 5 рублей в год за 1 куб. м груза, а итоговая стоимость полиса будет зависеть от количества оказанных услуг, сроков страхования, сложности логистических операций, ценовой категории груза.

«Мы рады, что в результате развития нашего стратегического сотрудничества с Группой Ренессанс страхование нашим клиентам стал доступен новый вид страховых услуг. Более того, под каждого партнера мы можем формировать индивидуальные комплексные предложения. До недавнего времени возможностями страхования могли пользоваться только наши клиенты в сегментах LTL и FTL-перевозок», — отметил генеральный директор ГК «Деловые Линии» Фарид Мадани.