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Ямальцы оценили преимущества оплаты покупок в один клик
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Ямальцы оценили преимущества оплаты покупок в один клик 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
8 августа 2018 года, Салехард — Салехардским отделением Сбербанка выдано 175 тысяч банковских карт, с начала 2018 года этот показатель вырос на 10%. Более 40% всех карт — зарплатные, еще 15% — кредитные, остальные — социальные, личные и молодежные. Об этом говорит пресс-служба Западно-Сибирского отделения Сбербанка.
«Особой популярностью пользуются карты с технологией бесконтактной оплаты, смартфоны и часы. Это быстро, просто и безопасно. На сегодняшний день больше 20% покупок ямальцы оплачивают с помощью этой технологии», — пояснил ИА «Уральский меридиан» управляющий Салехардским отделением Сбербанка Роман Дубинский.
Источник превью: ferra.ru
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