Ямальцы оценили преимущества оплаты покупок в один клик

8 августа 2018 года, Салехард — Салехардским отделением Сбербанка выдано 175 тысяч банковских карт, с начала 2018 года этот показатель вырос на 10%. Более 40% всех карт — зарплатные, еще 15% — кредитные, остальные — социальные, личные и молодежные. Об этом говорит пресс-служба Западно-Сибирского отделения Сбербанка.

«Особой популярностью пользуются карты с технологией бесконтактной оплаты, смартфоны и часы. Это быстро, просто и безопасно. На сегодняшний день больше 20% покупок ямальцы оплачивают с помощью этой технологии», — пояснил ИА «Уральский меридиан» управляющий Салехардским отделением Сбербанка Роман Дубинский.