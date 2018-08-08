В среду вышел из печати «Вестник Банка России» № 61 (2015)

МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. В среду вышел из печати «Вестник Банка России» № 61 /2015/.

В «Вестнике…» опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 4856-У от 6.07.2018 «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 июня 2017 года № 4442-У „О правилах осуществления перевода остатков денежных средств со счетов территориальных органов Федерального казначейства “ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51697 от 26.07.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— указание № 4858-У от 9.07.2018 „О внесении изменений в Положение Банка России от 22 декабря 2014 года № 446-П „О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51743 от 31.07.2018, вступает в силу со дня публикации/;

— указание № 4859-У/01/01/782-18 от 9.07.2018 „О перечне угроз безопасности, актуальных при обработке, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации в государственных органах, банках и иных организациях, указанных в абзаце первом части 1 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“, в единой биометрической системе“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51735 от 30.07.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— приказ № ОД-2820 от 3.10.2017 „Об отмене приказа Банка России от 15 сентября 1997 года № 02-395 и приказа Банка России от 27 декабря 2014 года № ОД-3716“;

— приказ № ОД-1954 от 31.07.2018 „О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 27 апреля 2018 года № ОД-1107“;

— приказ № ОД-1999 от 1.08.2018 „О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 11 июля 2018 года № ОД-1741“;

— приказ № ОД-2000 от 1.08.2018 „О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 27 июня 2018 года № ОД-1595“;

— приказ № ОД-2014 от 2.08.2018 „Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью „Страховой брокер „ЮНИКОМ“;

— приказ № ОД-2015 от 2.08.2018 „О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140“;

— приказ № ОД-2023 от 3.08.2018 „Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество „Новый Промышленный Банк“ АО „Новый Промышленный Банк“ /г. Москва/“;

— приказ № ОД-2024 от 3.08.2018 „О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество „Новый Промышленный Банк“ АО „Новый Промышленный Банк“ /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций“;