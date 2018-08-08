Ещё
Правила получения кредитных историй уточнены
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.50
$
64.05
74.86
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.75
–0.25 Золото
1208.95
–0.06 РТС
1113.37
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1602
–0.0126
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Правила получения кредитных историй уточнены 

Время бухгалтера 1 час назад
В закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ внесены поправки, дополняющие:
основные понятия закона; содержание кредитной истории; правила идентификации заемщиков; порядок создания запросов и согласий на выдачу кредитных отчетов; права бюро кредитных историй.
Изменено основное понятие «договора кредита (займа)» — к таким договорам теперь относятся и договоры банковского счета, позволяющие кредитование, то есть оплату даже при отсутствии средств на счету.
К существующим источникам создания кредитной истории добавлены ликвидационные комиссии и лица с требованиями по обязательствам.
Внесены изменения и в содержание кредитной истории:
в ее титульной части появились реквизиты для заполнения паспортных данных иностранными гражданами и данных иных подтверждающих личность документов для лиц без гражданства; уточнена дата начала формирования истории, а именно — дата начала исполнения поручителем обязательств, а не дата возникновения у него обязанности по исполнению обязательства, как в предыдущей версии закона.
Разъяснен порядок формирования и отправки запросов на получение кредитных отчетов заемщикам-физлицам и заемщикам –юрлицам и ИП.
Уточнены правила идентификации физических и юридических лиц.
Установлен порядок получения согласия от заемщика на ознакомление пользователя с кредитным отчетом. Срок действия согласия — шесть месяцев.
Прописаны права бюро кредитных историй на согласие заемщика о предоставлении основной части кредитной истории. Такое согласие должно храниться в течение трех лет с момента окончания срока его действия.
Увеличено количество бесплатных обращений заемщика о получении кредитных отчетов с одного до двух раз в год. Правда, бесплатно получить отчет в бумажном виде можно, как и прежде, раз в году.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.08.2018 № 327-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных историях»
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
Время бухгалтера: последние новости
«Приходник» факт внесения средств подтверждает не всегда Выплаты работникам за неразглашение коммерческой тайны облагаются страховыми взносами Доплаты к пенсии облагаются НДФЛ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа реальная цена бензина172
Рубль обвалился553
Налог на имущество рассчитают по-новому13
Как Россия обойдет долларовые санкции США116
Рубль продолжает капитулировать53
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение