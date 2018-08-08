Правила получения кредитных историй уточнены

В закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ внесены поправки, дополняющие:

основные понятия закона; содержание кредитной истории; правила идентификации заемщиков; порядок создания запросов и согласий на выдачу кредитных отчетов; права бюро кредитных историй.

Изменено основное понятие «договора кредита (займа)» — к таким договорам теперь относятся и договоры банковского счета, позволяющие кредитование, то есть оплату даже при отсутствии средств на счету.

К существующим источникам создания кредитной истории добавлены ликвидационные комиссии и лица с требованиями по обязательствам.

Внесены изменения и в содержание кредитной истории:

в ее титульной части появились реквизиты для заполнения паспортных данных иностранными гражданами и данных иных подтверждающих личность документов для лиц без гражданства; уточнена дата начала формирования истории, а именно — дата начала исполнения поручителем обязательств, а не дата возникновения у него обязанности по исполнению обязательства, как в предыдущей версии закона.

Разъяснен порядок формирования и отправки запросов на получение кредитных отчетов заемщикам-физлицам и заемщикам –юрлицам и ИП.

Уточнены правила идентификации физических и юридических лиц.

Установлен порядок получения согласия от заемщика на ознакомление пользователя с кредитным отчетом. Срок действия согласия — шесть месяцев.

Прописаны права бюро кредитных историй на согласие заемщика о предоставлении основной части кредитной истории. Такое согласие должно храниться в течение трех лет с момента окончания срока его действия.

Увеличено количество бесплатных обращений заемщика о получении кредитных отчетов с одного до двух раз в год. Правда, бесплатно получить отчет в бумажном виде можно, как и прежде, раз в году.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.08.2018 № 327-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных историях»

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