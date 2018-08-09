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Нижегородцы совершили 36 млн безналичных операций с помощью карты «Мир»
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Нижегородцы совершили 36 млн безналичных операций с помощью карты «Мир» 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
По данным Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ, число выпущенных карт национальной платежной системы «Мир» в Волго-Вятских регионах на 1 июля 2018 года составило 5,4 млн карт, в Нижегородской области — 901 тыс.
В период с января по июнь текущего года жители Волго-Вятских регионов совершили более 207 млн безналичных операций по оплате товаров и услуг с помощью карт «Мир», что составляет 14% от общего количества операций.
Нижегородцы — держатели карт «Мир» совершили 36 млн операций, оплатив покупки безналичным способом, — это 15% от количества безналичных операций с использованием карт всех платежных систем. В 1 полугодии 2017 года этот показатель составлял всего 0,2% (362 тысячи операций).
Напомним, что к 1 июля 2018 года все работники бюджетной сферы, получающие выплаты на банковскую карту, перешли на карты «Мир». Перевод пенсионеров на карты национальной платежной системы завершится к 1 июля 2020 года.
Справка: Волго-Вятские регионы — регионы присутствия ВВГУ Банка России: Нижегородская, Кировская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, Республики Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская и Чувашская Республики.
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