Нижегородцы совершили 36 млн безналичных операций с помощью карты «Мир»

По данным Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ, число выпущенных карт национальной платежной системы «Мир» в Волго-Вятских регионах на 1 июля 2018 года составило 5,4 млн карт, в Нижегородской области — 901 тыс.

В период с января по июнь текущего года жители Волго-Вятских регионов совершили более 207 млн безналичных операций по оплате товаров и услуг с помощью карт «Мир», что составляет 14% от общего количества операций.

Нижегородцы — держатели карт «Мир» совершили 36 млн операций, оплатив покупки безналичным способом, — это 15% от количества безналичных операций с использованием карт всех платежных систем. В 1 полугодии 2017 года этот показатель составлял всего 0,2% (362 тысячи операций).

Напомним, что к 1 июля 2018 года все работники бюджетной сферы, получающие выплаты на банковскую карту, перешли на карты «Мир». Перевод пенсионеров на карты национальной платежной системы завершится к 1 июля 2020 года.