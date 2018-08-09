Приставы навязывают россиянам чужие долги

Life рассказал, как недобросовестные тезки, невнимательность приставов и ошибки судей портят жизнь россиян.

Не так давно живущая в Башкирии продавщица Татьяна Иванова узнала от судебных приставов, что «на самом деле» работает энергетиком в Кемеровской области и задолжала местному банку 204 миллиона рублей по просроченному кредиту.

Три месяца ушло у ФССП на то, чтобы осознать, что истинной должницей является полная тезка Ивановой, родившаяся к тому же в тот же день того же года. Подсказкой для приставов стала отличавшаяся прописка женщин. В результате в начале нынешнего августа Иванову из Башкирии все-таки перестали считать должницей.

В прошлом году в аналогичной ситуации оказалась уроженка Барнаула, пытавшаяся улететь на Кипр и лишь в аэропорту узнавшая, что должна 32 миллиона. Позже выяснилось, что виной тому — не недобросовестность женщины, а опечатка судьи, подписывавшего исполнительный лист на ее тезку и указавшего неверную дату рождения. В итоге от выплаты чужого долга жительница Барнаула была избавлена другим судьей, отказавшимся при этом компенсировать ей испорченный коллегой отдых.