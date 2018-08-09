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Приставы навязывают россиянам чужие долги
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Приставы навязывают россиянам чужие долги 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Life рассказал, как недобросовестные тезки, невнимательность приставов и ошибки судей портят жизнь россиян.
Не так давно живущая в Башкирии продавщица Татьяна Иванова узнала от судебных приставов, что «на самом деле» работает энергетиком в Кемеровской области и задолжала местному банку 204 миллиона рублей по просроченному кредиту.
Три месяца ушло у ФССП на то, чтобы осознать, что истинной должницей является полная тезка Ивановой, родившаяся к тому же в тот же день того же года. Подсказкой для приставов стала отличавшаяся прописка женщин. В результате в начале нынешнего августа Иванову из Башкирии все-таки перестали считать должницей.
В прошлом году в аналогичной ситуации оказалась уроженка Барнаула, пытавшаяся улететь на Кипр и лишь в аэропорту узнавшая, что должна 32 миллиона. Позже выяснилось, что виной тому — не недобросовестность женщины, а опечатка судьи, подписывавшего исполнительный лист на ее тезку и указавшего неверную дату рождения. В итоге от выплаты чужого долга жительница Барнаула была избавлена другим судьей, отказавшимся при этом компенсировать ей испорченный коллегой отдых.
Комментарии24
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