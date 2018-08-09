Офисы банка «Траст» до октября перейдут на бренд «Открытие»

Банк «Открытие» начал трансформацию региональных отделений банка «Траст» , на базе которого в июле 2018 года создан банк непрофильных активов. Как сообщают в банке «Открытие», в течение трех месяцев 32 отделения «Траста» в 23 городах будут переформатированы и продолжат работу под брендом «Открытие».

Процесс присоединения отделений под новым брендом начался в июле. Первыми реорганизованными офисами стали московское отделение на Кутузовском проспекте, а также отделения «Траста» в Подольске, Туле, Липецке и Твери. Завершится процесс присоединения офисов продаж к 5 октября текущего года.

«Действующим и новым клиентам обновленных офисов предоставлены современные и качественные услуги и продукты банка «Открытие». При этом все обязательства и требования, предусмотренные действующими договорами клиентов с банком «Траст», сохраняют свою силу и выполняются в полном объеме», — подчеркивает вице-президент, директор департамента управления сетью банка «Открытие» Антон Анищенко.

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