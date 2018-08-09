Должникам за горячую воду начали приходить красные квитанции

Наиболее злостные должники, которые задержали оплату свыше 91 дня, в соответствии с Жилищным кодексом будут оплачивать 1/130 от ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки — это фактически на одном уровне с банковскими кредитами.

В этом году энергетики предлагали погасить долги без выплаты пени. Этой возможностью воспользовались 822 семьи региона.

В красных квитанциях будет содержаться информация о сумме задолженности, рекомендуемых сроках оплаты и возможных последствиях: отключении коммунальных услуг, начислении пени, судебных исках.

Клиентам, накопившим крупные долги и не имеющим возможности единовременно погасить их, энергосбытовая компания предлагает заключить соглашение о реструктуризации задолженности. С начала года в самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» заключено уже более 1000 таких соглашений. Обратиться за этой услугой можно в любой офис продаж и обслуживания клиентов компании по месту жительства.