Абсолют Банк запустил программу лояльности cashback

Абсолют Банк запустил программу лояльности cashback для всех держателей расчетных карт. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

По условиям программы клиенты смогут получить возврат от 5% до 20% от суммы покупки в точках продаж партнеров — торгово-сервисных предприятий. Узнать обо всех действующих предложениях и активировать их клиент сможет в личном кабинете Интернет-банка в разделе «Акции и предложения» — «Спецпредложения». Там же клиент может ознакомиться с суммой начисленного кэшбэка. Максимальная сумма кэшбэка не ограничена.

Продуктовый виджет

Каждому держателю карты Абсолют Банка будет предложен индивидуальный список акций с указанием срока их действия.

Перечень доступных предложений будет регулярно обновляться в личном кабинете Absolute On-line.