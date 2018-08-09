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Абсолют Банк запустил программу лояльности cashback
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Абсолют Банк запустил программу лояльности cashback 

Банки.ру 1 час назад
Абсолют Банк запустил программу лояльности cashback для всех держателей расчетных карт. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
По условиям программы клиенты смогут получить возврат от 5% до 20% от суммы покупки в точках продаж партнеров — торгово-сервисных предприятий. Узнать обо всех действующих предложениях и активировать их клиент сможет в личном кабинете Интернет-банка в разделе «Акции и предложения» — «Спецпредложения». Там же клиент может ознакомиться с суммой начисленного кэшбэка. Максимальная сумма кэшбэка не ограничена.
Продуктовый виджет
Каждому держателю карты Абсолют Банка будет предложен индивидуальный список акций с указанием срока их действия.
Перечень доступных предложений будет регулярно обновляться в личном кабинете Absolute On-line.
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