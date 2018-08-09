Тарифы на коммунальные услуги ни в коем случае не вырастут»

«Потребители платят за коммунальные услуги без учета налога на добавленную стоимость, исключительно по тарифам. Кроме того, на федеральном и региональном уровнях устанавливаются индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. Для Самарской области максимум определен в 4%. То есть тарифы можно поднимать, но так, чтобы сумма платежей граждан по области в среднем не превысила 4%. Какие-то тарифы немного увеличатся, какие-то нет, но суммы платежей граждан в целом останутся прежними.

Сверх того стоимость коммунальных услуг никто поднимать не станет. По крайней мере, за последние четыре года коммунальщики не превышали действующие нормативы. За этим следит Минэнергетики , и штрафы за такие нарушения солидные. Повышение тарифов, как и прежде, будет плановым — раз в год с 1 июля. Система сдержек пока действует.

На мой взгляд, повышение НДС существенно не улучшит ситуацию на коммунальных предприятиях. Они действительно понесут большие убытки, но восполнить пробел за счет учета повышения НДС в тарифах у них вряд ли получится.

Государство окажет ресурсоснабжающим организациям лишь частичную помощь, в то время как вопрос нужно решать принципиально: прежде всего, навести порядок в учете коммунальных услуг и тщательно перепроверять данные, которые имеются у ресурсников. Кроме того, нужно контролировать и обеспечивать способность собственников жилья оплачивать коммунальные услуги. Если тарифы задерут выше некуда, многие перестанут платить совсем и собираемость средств упадет. От этого никто не выиграет».

Фото: vk.com / koshelev_pro