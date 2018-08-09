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Владельцы карт банка «Русский Стандарт» предпочитают ходить в кино
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Владельцы карт банка «Русский Стандарт» предпочитают ходить в кино 

Банки.ру 1 час назад
Самым популярным развлечением у владельцев карт банка «Русский Стандарт» стал поход в кино. Этому виду развлечения отдают предпочтения 42% клиентов кредитной организации, свидетельствуют данные исследования «Русского Стандарта».
Средняя сумма платежа с помощью банковской карты в категории «развлечения» в первом полугодии 2018 года составила 1422 рубля. Средний чек в кино составил 657 рублей.
На втором месте популярных развлечений оказались театры и концерты — таким образом свое свободное время проводят 23% держателей карт «Русского Стандарта». Музеям и выставкам отдают предпочтение 18% клиентов финучреждения, играм —12%, другим видам досуга — 5%.
Больше всего на свои развлечения владельцы карт «Русского Стандарта» тратят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.
Меньше всего на развлечения тратят летом, в январе и мае, что совпадает с наиболее популярными периодами отпусков россиян.
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