Владельцы карт банка «Русский Стандарт» предпочитают ходить в кино

Самым популярным развлечением у владельцев карт банка «Русский Стандарт» стал поход в кино. Этому виду развлечения отдают предпочтения 42% клиентов кредитной организации, свидетельствуют данные исследования «Русского Стандарта».

Средняя сумма платежа с помощью банковской карты в категории «развлечения» в первом полугодии 2018 года составила 1422 рубля. Средний чек в кино составил 657 рублей.

На втором месте популярных развлечений оказались театры и концерты — таким образом свое свободное время проводят 23% держателей карт «Русского Стандарта». Музеям и выставкам отдают предпочтение 18% клиентов финучреждения, играм —12%, другим видам досуга — 5%.

Больше всего на свои развлечения владельцы карт «Русского Стандарта» тратят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.

Меньше всего на развлечения тратят летом, в январе и мае, что совпадает с наиболее популярными периодами отпусков россиян.