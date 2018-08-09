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Банк «Восточный» открыл универсальные офисы в Санкт-Петербурге и Рязани
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Банк «Восточный» открыл универсальные офисы в Санкт-Петербурге и Рязани 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Восточный открыл два новых универсальных офиса в Сакнт-Петербурге и один офис в Рязани. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Клиенты в новых офисах смогут оформить или погасить кредит, пополнить депозит, получить кредитную или дебетовую карты, оплатить услуги ЖКХ без комиссии, отправить денежный перевод, подключить дополнительные банковские сервисы и получить другие услуги банка.
»В рамках трансформации «Восточного» в универсальный банк все открываемые отделения — это универсальные банковские офисы, в которых предоставляется весь спектр банковских услуг как физическим, так и юридическим лицам. Сегодня развитие региональной сети является важным направлением деятельности банка», — отмечается в сообщении.
Офисы в Санкт-Петербурге находятся по адресам ул. Боткинская, д. 1, литера А и ул. Савушкина, д. 143, корп. 1, литера А. Офис в Рязани располагается по адресу Первомайский проспект, д. 53/2.
Офисы обслуживают клиентов с понедельника по пятницу с 09.00 до 19.00. Позже офисы будут переведены на семидневный режим работы. Зона самообслуживания доступна круглосуточно.
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