Банк «Восточный» открыл универсальные офисы в Санкт-Петербурге и Рязани

Банк «Восточный открыл два новых универсальных офиса в Сакнт-Петербурге и один офис в Рязани. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Клиенты в новых офисах смогут оформить или погасить кредит, пополнить депозит, получить кредитную или дебетовую карты, оплатить услуги ЖКХ без комиссии, отправить денежный перевод, подключить дополнительные банковские сервисы и получить другие услуги банка.

»В рамках трансформации «Восточного» в универсальный банк все открываемые отделения — это универсальные банковские офисы, в которых предоставляется весь спектр банковских услуг как физическим, так и юридическим лицам. Сегодня развитие региональной сети является важным направлением деятельности банка», — отмечается в сообщении.

Офисы в Санкт-Петербурге находятся по адресам ул. Боткинская, д. 1, литера А и ул. Савушкина, д. 143, корп. 1, литера А. Офис в Рязани располагается по адресу Первомайский проспект, д. 53/2.

Офисы обслуживают клиентов с понедельника по пятницу с 09.00 до 19.00. Позже офисы будут переведены на семидневный режим работы. Зона самообслуживания доступна круглосуточно.