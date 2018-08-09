Банк «Возрождение» реализовал первую сделку по программе Минпромторга РФ

Москва, 9 августа. — Банк «Возрождение» реализовал первую сделку по программе Минпромторга РФ , направленной на предоставление льготного финансирования для бизнеса с целью приобретения сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.

Кредит по ставке 5,7% годовых предоставлен ООО «Колхоз „Заветы Ильича“ на приобретение сельскохозяйственной техники российского производства. Предприятие занимается производством сырого молока и разведением молочного крупного рогатого скота, является партнером Банка с 2012 года. Приобретенные с помощью кредитных средств посевные комплексы позволят предприятию экономить ГСМ, снизить трудозатраты и сократить себестоимость.

»Данная программа позволяет решать сразу несколько задач: стимулировать спрос на отечественную технику и оборудование, осуществлять льготное кредитование без потери доходности и, что важно, существенно снижать процентную нагрузку на бизнес. Привлекательность этого инструмента очевидна, поэтому в планах банка — активно развивать данную программу Минпромторга РФ, — отметила заместитель Председателя Правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина. — Банк старается по-максимуму использовать все существующие программы господдержки, и мы рады, что в нашем арсенале появился новый эффективный инструмент для развития бизнеса наших клиентов».

Благодаря реализации программы бизнес может обновлять парк техники новыми современными и высокопроизводительными машинами отечественного производства.

В рамках Программы банк предоставляет своим заемщикам льготные кредиты на приобретение новой техники отечественного производства по ставке порядка 5% годовых без комиссий и сроком до 5 лет под залог приобретаемой техники/оборудования. В Программу могут быть включены не только вновь выдаваемые кредиты, но и кредиты, выданные после 1 января 2018 года.

Для участия в программе потребителю необходимо обратиться в банк и оформить льготный кредитный договор на приобретение соответствующей техники. Все бремя получения субсидии и оформления документов ложится на банк.

Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию Постановления № 163 в 2018 году предусмотрено 2 млрд рублей.