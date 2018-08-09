Стало ясно, откуда банкам брать информацию для оценки малого и среднего бизнеса

Центробанк выпустил письмо, раскрывающее источники получения информации для оценки финансового состояния заемщиков-субъектов малого и среднего бизнеса при формировании резервов от возможных финансовых потерь.

Для таких категорий заемщиков помимо сведений из книг учета доходов и расходов организаций и ИП на УСН, аналогичной книги для ИП, применяющих патентную систему, а также свидетельства об уплате ЕНВД, может использоваться:

информация о движении денежных средств; справки о счетах в банках, выданные либо налоговыми органами , либо кредитными организациями; данные бюро кредитных историй; сведения официальных интернет-сайтов Верховного Суда РФ, федеральных служб судебных приставов и госрегистрации, ФНС, Росреестра , Единого реестра сведений о банкротстве, нотариальной палаты.

Весь список источников должен быть отражен во внутренних документах банка.

Отдельно разъяснены особенности оценки ссуд на портфельной и индивидуальной основе.

Письмо Банка России от 05.07.2018 № ИН-016-41/44 «Об особенностях применения нормативных актов Банка России»

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»