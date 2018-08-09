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Красноярская пенсионерка не досчиталась денег на карте после ее перевыпуска в банке
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Красноярская пенсионерка не досчиталась денег на карте после ее перевыпуска в банке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Красноярском крае у пенсионерки Светланы Курочкиной пропали деньги. Неизвестные сняли небольшую сумму с ее карты после обращения в отделение «Почта Банк». Корреспондент «360» пообщался с женщиной и попросил рассказать о случившемся.
По словам Светланы, о пропаже со счета она узнала 27 июля после покупок в продуктовом магазине.
«Я возвращалась домой после медицинских процедур и решила зайти в магазин. Там купила продуктов на рублей 500. Расплатилась картой. Вечером решила проверить остаток на счету и не досчиталась 1450 рублей», — рассказала пенсионерка.
Ранее «Почта Банк» заблокировал женщине карту Visa, пояснив это тем, что они переходят на платежную систему «Мир». Вместо старой кредитки Светлана получила новую.
«В июне мне заблокировали карту, я сразу обратилась в банк, там мне оператор пояснил, что они с Visa переводят клиентов на «Мир». Мне показалось странным, что меня не предупредили. Потом мне рассказали, что заведут новую карточку и надо придумать пароль. Я оставила свой старый — так легче запомнить», — пояснила Курочкина.
По ее словам, старую карточку забрала оператор и разрезала при ней, хотя женщина много раз слышала, что ее должны вернуть обладателю.
Прошел практически месяц, когда со счета женщины исчезли 1450 рублей. Светлана повторно обратилась в банк, где другая сотрудница пояснила, что при переходе на платежную систему «Мир» ей изменили номер карты, а счет остался одним, списание произошло со старой карты. Также женщина заметила, когда проверяла операции мобильном приложении банка, что деньги сняли в Москве.
«Я узнала в мобильном приложении, что списание произошло в Москве. Эта информация была в разделе «покупки»», — сообщила Светлана.
Пенсионерка решила не оставлять это дело и написала заявление в полицию и службу безопасности банка.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе «Почта Банка».
«В июне пенсионер — клиент банка — обратилась в наше отделение для получения карты «Мир», необходимой для зачисления будущих пенсионных выплат. Согласно федеральному закону, с 1 июля 2017 года бюджетные, в том числе и пенсионные поступления, могут начисляться только на счет, к которому привязана карта «Мир». Карта Visa, которую ранее использовал клиент, при этом заблокирована не была», — пояснили в пресс-службе.
Также представители «Почта Банка» рассказали, что второй раз клиент обратилась в банк с письменной претензией в конце июля. В ней клиент оспаривала операцию, которая была совершена по карте Visa без ее согласия непосредственно в этот день. Сразу после получения претензии клиента карта была заблокирована, и банк начал проверку.
«В ходе проведенной проверки было установлено, что эта операция была проведена без согласия клиента, но с использованием данных карты, которые стали доступны третьим лицам. Операция не была подтверждена динамическим кодом, который приходит в смс, так как торговая точка, в пользу которой совершался платеж, его не запрашивала. На этом основании банком уже предпринимаются действия для отмены операции и возврата средств на счет клиента согласно правилам платежной системы», — рассказали в пресс-службе банка.
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