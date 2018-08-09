Эксперты дали советы по планированию бюджета

Многие тратят большую часть зарплаты в первой половине месяца.

Эксперты составили ряд советов, как управлять своим бюджетом и накапливать сбережения.

Так, если необходимо отложить деньги на какую-то важную покупку или цель, необходимо определить сумму, которая будет исключаться с каждой зарплаты. Если деньги приходят на банковскую карту или счет, то можно настроить автоматический перевод части средств на отдельный счет или депозит. Так эти деньги не будут потрачены.

Экономисты советуют начинать копить с небольших сумм — от 3 процентов от всего бюджета, постепенно увеличивая сумму.