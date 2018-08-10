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Накопление индивидуальных пенсионных капиталов в РФ начнется с 2020 года
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Накопление индивидуальных пенсионных капиталов в РФ начнется с 2020 года 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Минфин планирует, что закон об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) заработает с января 2020 года. Уведомление о его проекте опубликовано для общественного обсуждения, через 10 дней будет опубликован сам текст.
Дискуссия о новой системе между Банком России и Минфином идет уже два года. Ранее предполагалось, что формирование индивидуальных пенсионных накоплений начнется с 2019 года. Как ожидается, Госдума примет закон об ИПК в осеннюю сессию.
ИПК должен прийти на смену обязательным пенсионным накоплениям, формирование которых остается замороженным с 2013 года. В отличие от прежней системы, работник будет сам решать, какую часть зарплаты откладывать на пенсионные накопления (от 1 до 6 процентов), при этом он вправе и не откладывать ничего. При достижении пенсионного возраста владелец ИПК сможет сразу забрать все свои накопления. Ранее предполагалось также, что государство будет стимулировать участие граждан в новой системе налоговыми льготами.
Как говорится в материалах Минфина, закон должен обеспечить «гражданам возможность формирования за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства и усилении механизмов защиты и гарантирования пенсионных прав».
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