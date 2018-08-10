Страховки, которых нет. Но должны быть 

Банки.ру предположил, что скептическое отношение россиян к страховщикам связано отчасти с тем, что полисы защищают не то, не тех и не от того. Что же на самом деле нужно народу от страхования? Мы провели опрос в редакции, выделили наиболее актуальные запросы и предложили свою версию новых страховых продуктов, которые люди будут охотно покупать.
1. Полис «Разбитое сердце»
Женский продукт. Страховой случай — расставание с любимым, обнаружение измены, разочарование в любви. Страховое возмещение — сеанс / 3 сеанса / 10 сеансов (версии лайт/базовая/премиум) у психолога-травмотерапевта. Расширенная версия продукта включает дополнительную выплату 200 тыс. рублей на шопинг (известно же, что поход по магазинам — лучшее лекарство).
2. Полис «Неудачное свидание вслепую»
Страховой случай — встретились первый раз и не понравились друг другу.
Возмещение: ужин в дорогом ресторане каждому по отдельности с другим партнером или денежная компенсация (по выбору застрахованного).
СК «АльфаСтрахование» пыталась создать похожий продукт к 14 февраля (День святого Валентина) совместно с приложением для знакомств Tinder. До запуска на рынок пока дело не дошло.
3. Полис «Испорченный вечер»
Страховой случай — некачественно организованный отдых. По сути, это страховка от испорченного настроения после посещения театра, концерта, шоу, представления в цирке. Для подтверждения страхового случая необходимо предоставить фото кислых мин или видео плачущего ребенка.
Возмещение: альтернативные билеты для поднятия настроения (страховщик выставляет иск организатору мероприятия).
В страховой группе «УралСиб» был продукт «Удачная свадьба», даже имела место продажа одного полиса. Страховая защита от отмены свадьбы начинала действовать спустя месяц после оплаты и вплоть до начала мероприятия. «Удачная свадьба» — это коробочное решение со страховыми суммами от 50 000 до 500 000 рублей. Стоимость полиса составляла от 1 150 рублей до 10 000 рублей.
Свадьба, конечно, не совсем отдых, но все-таки тоже культурно-массовое мероприятие.
4. Полис «Кот в мешке»
Страховой случай — приобретение больного животного: котика, песика, кролика, крысы, птички и т. д. Случай печальный: вернуть домашнего питомца, как обычный товар, нельзя — живой же, а денег на лечение придется потратить уйму. Расширенная версия полиса: если животное приобреталось в питомнике под разведение или шоу-класса.
Страховое возмещение: оплата лечения на год плюс компенсация морального ущерба (годовой запас лечебного корма животному).
Сейчас на рынке уже есть несколько вариантов ветеринарного страхования — у «Ингосстраха» и RegaRisk, но в описанной выше версии пока нет ни у кого.
«Ингосстрах» в январе 2018 года предложил несколько версий продукта: классический вариант ветеринарного страхования, включающий амбулаторную, стоматологическую, стационарную и дистанционную консультативную помощь, а также программы с более узким покрытием, в которое входят, например, травмы или заболевание в результате укуса клеща. Также предусмотрены варианты программ дистанционной ветеринарной поддержки.
RegaRisk еще в прошлом году предложил полностью цифровую услугу в формате P2P — общество взаимного страхования, где при наступлении страхового случая оплачивается 80% расходов. Весь процесс от покупки страховки до выплаты возмещения происходит через чат-бота.
Оба варианта страхуют животных в возрасте от трех месяцев до восьми лет, то есть если вы забрали животное, скажем, в полуторамесячном возрасте, то его еще нельзя застраховать.
5. Полис «Восстание машин»
Страховой случай — поломка техники внутри «умного дома» или «бунт» искусственного интеллекта.
Возмещение: натуральное (ремонт техники) плюс денежная компенсация морального ущерба либо оплата расходов на проживание в гостинице а-ля «хижина в лесу» для отдыха от цивилизации на время «усмирения бунта».
6. Полис «Взбесившийся рубль»
Страховка от резкой смены курса рубля. Расширенная версия — от кардинальных перемен в экономической политике (пенсионная реформа и изменение налоговой системы входят в покрытие).
Возмещение: денежная компенсация в виде счета на страховую сумму у одного из форекс-брокеров плюс обучение на курсах начинающих инвесторов.
7. Полис «Защита от самодура»
Страховой случай — незаконное увольнение, доведение до увольнения, незаслуженный штраф, понижение в должности, лишение премии, оскорбления и унижения со стороны начальника/заказчика.
Возмещение: 1 млн рублей плюс возможность безнаказанно высказать все в лицо обидчику (пострадавший получает бесплатную страховку своей ответственности перед третьими лицами с ограниченным лимитом, действует только в отношении обидчика и ограниченный срок после наступления страхового случая).
8. Полис «Хотели — не успели»
Это полис от неоказания медицинской помощи в рамках ОМС вовремя из-за очередей на обследование или лечение. Например, простоял в очереди на МРТ или УЗИ — не успели диагностировать серьезное заболевание на ранней стадии, упустили время на лечение, ухудшилось состояние здоровья.
Возмещение: лечение в зарубежной клинике (Германия, Израиль) за счет государства (организует страховщик).
9. Полис «Недоросль»
Страховка от непоступления ребенка на бюджет в вуз.
Возмещение: денежное, в размере 20-процентной оплаты коммерческого обучения в том же вузе при положительных оценках за экзамены и дополнительные испытания (не прошел по конкурсу).
10. Полис «Шопинг-перешопинг»
Страховой случай — неудачные покупки, когда в угаре похода по магазинам потратил слишком много денег на ненужные вещи, при этом часть покупок категорически не подошла. Понял это, когда вернуть покупку уже нельзя. Страховка действует в течение трех месяцев, только при предъявлении чека и с возвратом неподходящей вещи.
Возмещение: либо 50% от стоимости неудачной покупки, либо купон на ее обмен в том же магазине.
11. Полис «Алкостраховка»
Страхование ответственности перед третьими лицами, когда клиент был в состоянии алкогольного опьянения. Лимит — 100 тыс. рублей. В день рождения застрахованного или его супруга, 8 Марта и в новогодние каникулы страховая сумма автоматически удваивается.
Отдаленно схожий продукт был в СГ «УралСиб» — полис «Любимые», в рамках которого можно было застраховать ответственность перед третьими лицами за причинение вреда своей собакой в общественных местах (магазинах, на выставках, на улице и пр.). Под защиту попадало имущество и здоровье физических лиц, имущество юридических лиц.
12. Полис «Частный визит»
Страховка от похищения инопланетянами. Страховым случаем является любой заявленный случай, доказательства не требуются.
Лайт-версия полиса — от посещения «зелеными человечками».
Страховка не распространяется на сотрудников «Роскосмоса», а также людей, когда-либо работавших в системе NASA.
Просмотревшим все серии X-files — скидка на полис в размере 10%.
Возмещение: бесплатное лечение в стационаре психоневрологической направленности.
13. Полис «Не так страшен черт…»
Это страховка от реализации фобий. Например, человек постоянно чего-то боится: клоунов, железнодорожных мостов, змей, а потом с ним это случается — это страховой случай, выплачивается возмещение в денежной форме, плюс оплачивается реабилитация в клинике. Такая страховка могла бы снизить психологическую нагрузку для человека с навязчивыми страхами.
14. Полис Plus size
Страховка от приобретения лишнего веса. При заключении договора фиксируются вес и размеры по ключевым точкам. При превышении этих показателей на 30% выплачивается возмещение в натуральной форме — курс коррекции веса с обязательными визитами к психологу.
15. Полис «Папа может»
Страховка от нежелательной беременности для мужчин. Распространяется на все возможные случаи: когда женщина обманула про возможность забеременеть; когда попался бракованный барьерный контрацептив; когда в аптеке продали поддельный гормональный контрацептив.
Возмещение: единовременная выплата суммы, соответствующей стоимости содержания ребенка с 0 до 18 лет (исходя из цен на момент его рождения, без учета инфляции), плюс ведение беременности матери (в случае ее невиновности) и роды в коммерческой клинике среднего уровня. Либо «алименты» на ребенка в течение того же срока помесячно, но с учетом инфляции.
Страховая после выплаты компенсации застрахованному выставляет иск виновнику: обманувшей партнера будущей матери ребенка, производителю презервативов, фармкомпании или аптеке, продавшей подделку.
Мы очень надеемся, что страховщики внимательно отнесутся к насущным потребностям трудящихся масс и вскоре на рынке появятся придуманные нами продукты, страхование станет ближе к народу и наконец начнет уже играть на российском финансовом рынке ту роль, к которой давно привыкли страховщики в развитых странах.
Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru