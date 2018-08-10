Страховки, которых нет. Но должны быть

Банки.ру предположил, что скептическое отношение россиян к страховщикам связано отчасти с тем, что полисы защищают не то, не тех и не от того. Что же на самом деле нужно народу от страхования? Мы провели опрос в редакции, выделили наиболее актуальные запросы и предложили свою версию новых страховых продуктов, которые люди будут охотно покупать.

1. Полис «Разбитое сердце»

Женский продукт. Страховой случай — расставание с любимым, обнаружение измены, разочарование в любви. Страховое возмещение — сеанс / 3 сеанса / 10 сеансов (версии лайт/базовая/премиум) у психолога-травмотерапевта. Расширенная версия продукта включает дополнительную выплату 200 тыс. рублей на шопинг (известно же, что поход по магазинам — лучшее лекарство).

2. Полис «Неудачное свидание вслепую»

Страховой случай — встретились первый раз и не понравились друг другу.

Возмещение: ужин в дорогом ресторане каждому по отдельности с другим партнером или денежная компенсация (по выбору застрахованного).

СК «АльфаСтрахование» пыталась создать похожий продукт к 14 февраля (День святого Валентина) совместно с приложением для знакомств Tinder. До запуска на рынок пока дело не дошло.

3. Полис «Испорченный вечер»

Страховой случай — некачественно организованный отдых. По сути, это страховка от испорченного настроения после посещения театра, концерта, шоу, представления в цирке. Для подтверждения страхового случая необходимо предоставить фото кислых мин или видео плачущего ребенка.

Возмещение: альтернативные билеты для поднятия настроения (страховщик выставляет иск организатору мероприятия).

страховой группе «УралСиб» был продукт «Удачная свадьба», даже имела место продажа одного полиса. Страховая защита от отмены свадьбы начинала действовать спустя месяц после оплаты и вплоть до начала мероприятия. «Удачная свадьба» — это коробочное решение со страховыми суммами от 50 000 до 500 000 рублей. Стоимость полиса составляла от 1 150 рублей до 10 000 рублей.

Свадьба, конечно, не совсем отдых, но все-таки тоже культурно-массовое мероприятие.

4. Полис «Кот в мешке»

Страховой случай — приобретение больного животного: котика, песика, кролика, крысы, птички и т. д. Случай печальный: вернуть домашнего питомца, как обычный товар, нельзя — живой же, а денег на лечение придется потратить уйму. Расширенная версия полиса: если животное приобреталось в питомнике под разведение или шоу-класса.

Страховое возмещение: оплата лечения на год плюс компенсация морального ущерба (годовой запас лечебного корма животному).

Сейчас на рынке уже есть несколько вариантов ветеринарного страхования — у «Ингосстраха» и RegaRisk, но в описанной выше версии пока нет ни у кого.

«Ингосстрах» в январе 2018 года предложил несколько версий продукта: классический вариант ветеринарного страхования, включающий амбулаторную, стоматологическую, стационарную и дистанционную консультативную помощь, а также программы с более узким покрытием, в которое входят, например, травмы или заболевание в результате укуса клеща. Также предусмотрены варианты программ дистанционной ветеринарной поддержки.

RegaRisk еще в прошлом году предложил полностью цифровую услугу в формате P2P — общество взаимного страхования, где при наступлении страхового случая оплачивается 80% расходов. Весь процесс от покупки страховки до выплаты возмещения происходит через чат-бота.

Оба варианта страхуют животных в возрасте от трех месяцев до восьми лет, то есть если вы забрали животное, скажем, в полуторамесячном возрасте, то его еще нельзя застраховать.

5. Полис «Восстание машин»

Страховой случай — поломка техники внутри «умного дома» или «бунт» искусственного интеллекта.

Возмещение: натуральное (ремонт техники) плюс денежная компенсация морального ущерба либо оплата расходов на проживание в гостинице а-ля «хижина в лесу» для отдыха от цивилизации на время «усмирения бунта».

6. Полис «Взбесившийся рубль»

Страховка от резкой смены курса рубля. Расширенная версия — от кардинальных перемен в экономической политике (пенсионная реформа и изменение налоговой системы входят в покрытие).

Возмещение: денежная компенсация в виде счета на страховую сумму у одного из форекс-брокеров плюс обучение на курсах начинающих инвесторов.

7. Полис «Защита от самодура»

Страховой случай — незаконное увольнение, доведение до увольнения, незаслуженный штраф, понижение в должности, лишение премии, оскорбления и унижения со стороны начальника/заказчика.

Возмещение: 1 млн рублей плюс возможность безнаказанно высказать все в лицо обидчику (пострадавший получает бесплатную страховку своей ответственности перед третьими лицами с ограниченным лимитом, действует только в отношении обидчика и ограниченный срок после наступления страхового случая).

8. Полис «Хотели — не успели»

Это полис от неоказания медицинской помощи в рамках ОМС вовремя из-за очередей на обследование или лечение. Например, простоял в очереди на МРТ или УЗИ — не успели диагностировать серьезное заболевание на ранней стадии, упустили время на лечение, ухудшилось состояние здоровья.

Возмещение: лечение в зарубежной клинике (Германия, Израиль) за счет государства (организует страховщик).

9. Полис «Недоросль»

Страховка от непоступления ребенка на бюджет в вуз.

Возмещение: денежное, в размере 20-процентной оплаты коммерческого обучения в том же вузе при положительных оценках за экзамены и дополнительные испытания (не прошел по конкурсу).

10. Полис «Шопинг-перешопинг»

Страховой случай — неудачные покупки, когда в угаре похода по магазинам потратил слишком много денег на ненужные вещи, при этом часть покупок категорически не подошла. Понял это, когда вернуть покупку уже нельзя. Страховка действует в течение трех месяцев, только при предъявлении чека и с возвратом неподходящей вещи.

Возмещение: либо 50% от стоимости неудачной покупки, либо купон на ее обмен в том же магазине.

11. Полис «Алкостраховка»

Страхование ответственности перед третьими лицами, когда клиент был в состоянии алкогольного опьянения. Лимит — 100 тыс. рублей. В день рождения застрахованного или его супруга, 8 Марта и в новогодние каникулы страховая сумма автоматически удваивается.

Отдаленно схожий продукт был в СГ «УралСиб» — полис «Любимые», в рамках которого можно было застраховать ответственность перед третьими лицами за причинение вреда своей собакой в общественных местах (магазинах, на выставках, на улице и пр.). Под защиту попадало имущество и здоровье физических лиц, имущество юридических лиц.

12. Полис «Частный визит»

Страховка от похищения инопланетянами. Страховым случаем является любой заявленный случай, доказательства не требуются.

Лайт-версия полиса — от посещения «зелеными человечками».

Страховка не распространяется на сотрудников «Роскосмоса» , а также людей, когда-либо работавших в системе NASA

Просмотревшим все серии X-files — скидка на полис в размере 10%.

Возмещение: бесплатное лечение в стационаре психоневрологической направленности.

13. Полис «Не так страшен черт…»

Это страховка от реализации фобий. Например, человек постоянно чего-то боится: клоунов, железнодорожных мостов, змей, а потом с ним это случается — это страховой случай, выплачивается возмещение в денежной форме, плюс оплачивается реабилитация в клинике. Такая страховка могла бы снизить психологическую нагрузку для человека с навязчивыми страхами.

14. Полис Plus size

Страховка от приобретения лишнего веса. При заключении договора фиксируются вес и размеры по ключевым точкам. При превышении этих показателей на 30% выплачивается возмещение в натуральной форме — курс коррекции веса с обязательными визитами к психологу.

15. Полис «Папа может»

Страховка от нежелательной беременности для мужчин. Распространяется на все возможные случаи: когда женщина обманула про возможность забеременеть; когда попался бракованный барьерный контрацептив; когда в аптеке продали поддельный гормональный контрацептив.

Возмещение: единовременная выплата суммы, соответствующей стоимости содержания ребенка с 0 до 18 лет (исходя из цен на момент его рождения, без учета инфляции), плюс ведение беременности матери (в случае ее невиновности) и роды в коммерческой клинике среднего уровня. Либо «алименты» на ребенка в течение того же срока помесячно, но с учетом инфляции.

Страховая после выплаты компенсации застрахованному выставляет иск виновнику: обманувшей партнера будущей матери ребенка, производителю презервативов, фармкомпании или аптеке, продавшей подделку.

Мы очень надеемся, что страховщики внимательно отнесутся к насущным потребностям трудящихся масс и вскоре на рынке появятся придуманные нами продукты, страхование станет ближе к народу и наконец начнет уже играть на российском финансовом рынке ту роль, к которой давно привыкли страховщики в развитых странах.