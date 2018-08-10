В России расширят доступ фермеров к ГЧП

Объекты производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции будут считаться объектами концессионных соглашений и договоров о государственно-частном партнёрстве (ГЧП). Соответствующий закон вступает в силу 10 августа.

Документ совершенствует процедуру участия сельхозпроизводителей в проектах, которые реализуются в форме государственно-частного партнёрства и предусматривают заключение концессионных соглашений.

Отмечается, что в такие соглашения войдут объекты производства первичной и последующей промышленной переработки, а также хранения сельскохозяйственной продукции, которая соответствует критериям, установленными Правительством России