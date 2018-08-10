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ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Инновационный расчетный центр»
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ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Инновационный расчетный центр» 

Rambler News Service 45 минут назад
Фото: Прайм
Банк России с 10 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации «Инновационный расчетный центр» из Москвы, сообщает пресс-служба ЦБ. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.
«Деятельность РНКО «ИРЦ» АО на протяжении длительного времени являлась убыточной в связи с неэффективностью бизнес-модели кредитной организации. В результате произведенных операций по доначислению резервов на возможные потери по образовавшейся на балансе РНКО «ИРЦ» АО проблемной дебиторской задолженности в августе т.г. произошло существенное снижение размера ее собственных средств (капитала)», — говорится в сообщении регулятора.
Как отмечает ЦБ, руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.
Решение ЦБ принято «в связи со снижением размера собственных средств (капитала) кредитной организации ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату ее государственной регистрации».
Согласно данным отчетности, по величине активов по состоянию на 1 августа кредитная организация занимала 503 место в банковской системе России.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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