ЦБ лишил лицензии РНКО «Инновационный расчетный центр»

Такое решение регулятор принял из-за снижения размера собственных средств РНКО «ИРЦ» ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату госурегистрации.

"Инновационный расчетный центр" долго был убыточным. Столь сложная финансовая ситуация сложилась из-за того, что кредитная организация использовала неэффективную бизнес-модель. При этом руководство и собственники не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности, говорится в сообщении ЦБ.

По данным отчетности, по величине активов РНКО «ИРЦ» занимала 503 место в банковской системе РФ. Кредитная организация не является участницей системы страхования вкладов.