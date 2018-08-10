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ЦБ лишил лицензии РНКО «Инновационный расчетный центр»
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ЦБ лишил лицензии РНКО «Инновационный расчетный центр» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Южные горизонты
Банк России объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у московской расчетной небанковской кредитной организации «Инновационный расчетный центр».
Такое решение регулятор принял из-за снижения размера собственных средств РНКО «ИРЦ» ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату госурегистрации.
"Инновационный расчетный центр" долго был убыточным. Столь сложная финансовая ситуация сложилась из-за того, что кредитная организация использовала неэффективную бизнес-модель. При этом руководство и собственники не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности, говорится в сообщении ЦБ.
По данным отчетности, по величине активов РНКО «ИРЦ» занимала 503 место в банковской системе РФ. Кредитная организация не является участницей системы страхования вкладов.
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