Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля

Туристы спешат оплатить туры, опасаясь роста курсов иностранных валют

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 3 рубля — до 76,825 рубля, курс доллара увеличился на 2,69 рубля — до 66,2856 рубля, следует из данных Банка России. Курс рубля упал на фоне роста санкционных рисков.

"Российские турагентства в разных регионах описывают уже знакомую реакцию на новости о скачке курсов. Туристы, чьи вылеты запланированы на ближайшее время, поторопились внести полную стоимость туров", — рассказала Тюрина.

Представители туристических агентств отмечают, что в их офисах выстраиваются очереди из желающих оплатить туры, пока туроператоры не успели скорректировать внутренний курс валют.

"Большинство клиентов решили заплатить вперед, включая тех, кому время платить еще не пришло — опасаются, что валюта продолжит дорожать", — привела она слова одного из членов РСТ, который выразил общую тенденцию на рынке.

При этом многие турагенты отметили, что в этот раз туроператоры не меняют внутренние курсы валют по несколько раз в день, как это было в других подобных ситуациях. Продавцы туров считают несправедливым, если агентства принимают оплату у клиентов по одному курсу, а передавать туроператору им приходится уже по другому курсу.