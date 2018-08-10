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Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
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Туристы спешат оплатить туры, опасаясь роста курсов иностранных валют 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Снижение курса рубля по отношению к евро и доллару привело к тому, что в туристических агентствах выстроились очереди из клиентов, которые желают срочно оплатить полную стоимость забронированных туров, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 3 рубля — до 76,825 рубля, курс доллара увеличился на 2,69 рубля — до 66,2856 рубля, следует из данных Банка России. Курс рубля упал на фоне роста санкционных рисков.
"Российские турагентства в разных регионах описывают уже знакомую реакцию на новости о скачке курсов. Туристы, чьи вылеты запланированы на ближайшее время, поторопились внести полную стоимость туров", — рассказала Тюрина.
Представители туристических агентств отмечают, что в их офисах выстраиваются очереди из желающих оплатить туры, пока туроператоры не успели скорректировать внутренний курс валют.
"Большинство клиентов решили заплатить вперед, включая тех, кому время платить еще не пришло — опасаются, что валюта продолжит дорожать", — привела она слова одного из членов РСТ, который выразил общую тенденцию на рынке.
При этом многие турагенты отметили, что в этот раз туроператоры не меняют внутренние курсы валют по несколько раз в день, как это было в других подобных ситуациях. Продавцы туров считают несправедливым, если агентства принимают оплату у клиентов по одному курсу, а передавать туроператору им приходится уже по другому курсу.
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