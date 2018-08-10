Карта «Мир»: плюсы и минусы

С 1 июля все выплаты работникам бюджетных организаций переведены на карту «Мир». Что «может» новая карта, а в чем еще требует доработки?

История вопроса

В 2014-м, когда начались санкции и Visa и MasterCard отказались проводить операции у держателей своих карт в нескольких российских банках, в России решили создать свою платежную систему. Так появилась «Национальная система платежных карт» ( НСПК , оператор платежной системы «Мир»). И с апреля 2015-го все платежи в России по всем пластиковым картам (включая Visa и MasterCard) проходят через НСПК. Российских платежных систем существует несколько (так, есть еще «Золотая корона»), но «Мир» — главная. Сегодня выпущено более 37 млн карт «Мир», а операции ним проводятся с начала 2016-го.

«Мир» — кому?

Если человек — бюджетник, он непременно должен получить карту «Мир»?

— Необязательно, — поясняет пресс-секретарь НСПК Елена Бочарова . — Если человек захочет получать зарплату (пенсию/стипендию) наличными или на счет, не привязанный к карте какой-либо платежной системы (помните старенькие сберкнижки?), закон это позволяет. Те карты, которыми сейчас пользуются пенсионеры, банки заменят лишь после того, как закончится срок их действия.

Для пенсионеров обслуживание карт бесплатно. Для зарплатных проектов действуют те же правила, что и по картам других систем. Для получения материнского капитала, налогового вычета или других разовых выплат из госбюджета заводить карту «Мир» не нужно.

Бонусы

Работает карта «Мир» так же, как и все остальные банковские карты. Есть кредитные, дебетовые, классические, предоплаченные, с кэшбэком и так далее. По ней можно получить скидки при покупках, воспользоваться программами лояльности или иными привычными бонусами от банка.

— Все зависит от конкретного банка, выпустившего карту, — говорит Бочарова. — Как правило, если он проводит программы лояльности или предлагает какую-то услугу, она будет работать и на карте «Мир». Сегодня участниками ПС «Мир» являются 338 российских банков. Большинство банков, выпускающих «Мир», подключают карты к своим бонусным программ. Держатели национальных карт более 50 банков также могут подключиться к сервису лояльности «Мира» и получать от партнеров проекта кэшбэк от 5% до 15%. Он работает одновременно с бонусами или кэшбэком от банка. Географию и детали предложений можно уточнить на www.privetmir.ru.

Не только карта

На базе карты «Мир» во многих регионах уже реализуются социальные и другие проекты. То есть помимо чисто платежных функций карта — еще и проездной в транспорте, пропуск в вуз или библиотеку, «ключ доступа» к госуслугам и многое другое.

— Так, с лета 2016-го в Мордовии выпускается единая социальная карта (ЕСЭК) на базе системы «Мир», — рассказывает Бочарова. — А с весны прошлого года на этой же базе выпускают социальные карты москвича. Есть студенческие карты с различными нефинансовыми приложениями — так это работает, например, в Ростове-на-Дону, а в столичном МГСУ к карте студентов «привязано» и транспортное приложение «Тройка», и так далее.

Сейчас ПС «Мир» развивается в сторону унификации оплаты транспортных услуг, — продолжает она, — чтобы люди, переезжая из региона в регион, могли везде оплачивать проезд одной бесконтактной банковской картой «Мир». Сегодня это уже можно сделать в метрополитенах Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Екатеринбурга. Кроме того, для оплаты проезда картами «Мир» уже подключаются терминалы наземного транспорта — в Волгограде, Тюмени, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Московской области, в Губкине, Нефтеюганске… Следующий шаг — сделать так, чтобы при оплате учитывались как различные тарифы, так и имеющиеся у держателя карты льготы.

Список претензий

Если прислушаться к опыту тех, кто уже пользуется картой «Мир», можно вычленить несколько главных претензий:

Карта работает не во всех магазинах и заправках.

Некоторые банки не разрешают переводить деньги в интернет-магазины с пенсионной карты «Мир».

Часто зависает мобильный банк.

При переводах деньги идут долго, иногда на это уходит месяц.

— «Мир» принимается в России везде, где можно расплатиться картой. Контактный способ оплаты доступен уже в любом терминале, и банки продолжают подключать свои POS-терминалы к приему бесконтактных карт. Этот процесс планируется завершить в конце этого — начале следующего года, — по пунктам отвечает на претензии Елена Бочарова. — В платежной системе «Мир» реализованы технологии перевода средств с карты на карту, оплаты в интернете и другие. Эти технологии переданы в банки, которые в свою очередь предоставляют эти возможности своим клиентам. Со стороны ПС «Мир» нет никаких ограничений на проведение онлайн-платежей по карте. Работа мобильного банка также не зависит от какой-либо платежной системы, вопросы по его работе лучше уточнять у специалистов банка.

Переводы на карту обложат налогом, а подозрительные платежи заблокируют?

За границу

У первых держателей карты «Мир» было много нареканий о том, что за границей эта карта не работает. Какова ситуация сейчас?

— Перед поездкой за рубеж надо заказать выпуск кобейджинговой (совместная с международной платежной системой) карты — «Мир»-Maestro, «Мир»-JCB или «Мир»-UnionPay. Такой картой можно пользоваться как в России, так и за рубежом. В других странах они принимаются во всей сети приема бренда Maestro, а также японской платежной системы JCB (более 190 стран), китайской UnionPay International (более 160 стран), — объясняет Бочарова. — На нее можно и зарплату бюджетников переводить.

Комиссионные за переводы и конвертацию — важный момент. Многие пользователи уверяют, что она гораздо выше, чем при использовании карт других систем.

— Комиссионные за снятие устанавливаются самим банком, который выдал вам карту, — поясняет Бочарова. — Что касается конвертации: курс рубля устанавливает либо платежная система, либо сам банк. Предположим, человек приехал с картой «Мир»-UnionPay в Китай и захотел там снять наличные. Операция будет проводиться как по карте UnionPay — и по курсу, установленному UnionPay.

В зарубежных магазинах торговый терминал при оплате по карте российского банка может предлагать выбрать местную валюту или рубли, — раскрывает секреты экономии Елена Бочарова. — Нужно выбирать местную валюту. Иначе можно столкнуться с двойной конвертацией и заплатить комиссию как банку, так и торговой точке. А в Армении можно расплачиваться и получать наличные, используя обычную карту «Мир». Такие операции проводятся в банкоматах и торговых терминалах участников национальной платежной системы Армении ArCa. Все расчеты осуществляются в рублях или в армянских драмах. Это выгоднее, чем использовать карты других систем, которые сначала конвертируют рубли в доллары или евро. Аналогичные проекты планируется реализовать в других странах ЕАЭС до конца 2019-го.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №30-2018 под заголовком «Карта „Мир“: плюсы и минусы».

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