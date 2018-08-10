АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Креди Агриколь КИБ» на уровне «AAA (RU)» со «стабильным» прогнозом

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Кредитный рейтинг « Креди Агриколь КИБ » обусловлен высокой вероятностью поддержки со стороны акционера. Банк по-прежнему характеризуется высокой оценкой собственной кредитоспособности, поддерживаемой сильным бизнес-профилем, значительным запасом капитала, адекватными риск-профилем и позицией по фондированию и ликвидности», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает высокую вероятность оказания поддержки со стороны акционера. В случае необходимости группа Credit Agricole S. A в лице материнского банка Credit Agricole CIB может предоставить банку долгосрочное и краткосрочное финансирование в достаточном объеме, а также осуществлять увеличение капитала.

Адекватная оценка бизнес-профиля обусловлена сильными позициями банка в комплексном обслуживании крупных российских компаний и транснациональных корпораций, работающих в России. Диверсификация операционного дохода у банка невысокая, учитывая преобладание процентных доходов от корпоративного кредитования и низкую долю комиссионных доходов. Система корпоративного управления и стратегического планирования «Креди Агриколь КИБ» оценивается на высоком уровне, который соответствует лучшим зарубежным практикам.

Существенный запас по достаточности капитала сочетается с невысокой операционной эффективностью. Система риск-менеджмента банка прозрачна, отличается адекватным уровнем регламентации, высокими стандартами андеррайтинга, а также существенным контролем со стороны поддерживающей организации и группы. Отмечается сильная позиция банка по ликвидности.

Обязательства банка на 90% сформированы за счет средств юридических лиц и на 10% — межбанковскими кредитами, которые предоставлены в основном банками группы.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев. К негативному рейтинговому действию могут привести потеря акционерного или операционного контроля со стороны поддерживающей организации либо группы, а также существенное снижение уровня значимости банка внутри группы.