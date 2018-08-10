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Что движет рынком микрофинансирования
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Что движет рынком микрофинансирования 

Prim.News 35 минут назад
Справочная информация.
Созданное Мухаммадом Юнусом в 1976 году, микрофинансирование предполагает выпуск кредитов и предоставление финансовых услуг малоимущим семьям, малым и средним предприятиям (МСП). Эти услуги становятся все более популярными с ежегодными темпами роста на 20-30% с 2008 года. Три миллиарда человек в мире не имеют доступа к традиционным финансовым услугам, в том числе сбережениям, займам, страхованию и денежным переводам, а пять миллионов из них имеют потенциал для создания приносящих доход предприятий с небольшими кредитами. Микрофинансирование направлено на решение этой проблемы, позволяя микропредприятиям и домашним хозяйствам использовать микрокредитные кредиты, чтобы вырваться из бедности, несмотря на неадекватный доступ к этим возможностям.
Однако в практических вопросах микрофинансирование встречается с несколькими проблемами. Одним из ключевых препятствий для микрофинансирования является доверие, и это проблема как для кредитора, так и для заемщика. Клиенты могут быть не в полной мере осведомлены о намерениях и авторитете институтов микрофинансирования (МФО), а сами МФО должны следовать протоколам Know Your Customer (KYC). Первое постепенно уменьшается при явном росте активности МФО. Однако последнее по-прежнему вызывает распространенные проблемы безопасности, отмечают эксперты компании МиГ Кредит Астана.
Чтобы обеспечить предоставление микрокредитов Алматы и оказание других услуг, надлежащие документы, удостоверяющие личность, должны предоставляться клиентами, которые обычно находятся в обстоятельствах, в которых они не могут этого сделать. Во-вторых, транзакционные издержки и процентные ставки по своей сути являются высокими из-за соотношения таких небольших сумм займов с фиксированными расходами на один кредит. Наконец, охват является неизбежным барьером, препятствующим достижению микрофинансированием своего потенциала. Большинство обществ, нуждающихся в микрокредитовании, находятся в сельской местности и не имеют возможности общаться с МФО, в результате чего 2/3 компаний, которые нуждаются в таких кредитах, не имеют к ним доступна.
Технологические прорывы прокладывают путь для микрофинансирования для реализации своего потенциала. Улучшения в области беспроводной связи, доступа в Интернет и сегментации цен для мобильных устройств значительно помогают в этом. Использование Интернета увеличилось более чем на 250% в Азии с 2009 по 2017 год и на более 450% — в Африке. При интеграции с Интернет-банком микрофинансирование становится мощным инструментом, который может использоваться теми, кто в них нуждается, независимо от географического расположения.
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