МКБ обновил мобильное приложение «МКБ Мобайл» для физлиц

Московский Кредитный Банк обновил мобильное приложение «МКБ Мобайл» для физических лиц, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В обновленной версии «МКБ Мобайл» клиентам стал доступен просмотр остатка лимита бесплатного снятия наличных, который составляет 30 тыс. рублей при действующем пакете услуг.

Для клиентов, оплачивающих услуги «Мосэнергосбыта», упрощена процедура оплаты. Теперь клиенту достаточно ввести номер лицевого счета и выбрать период оплаты, начисления подтянутся автоматически.