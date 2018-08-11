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Сбербанк увеличит количество онлайн-услуг для корпоративных клиентов
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Сбербанк увеличит количество онлайн-услуг для корпоративных клиентов 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Корпоративные клиенты Сбербанка смогут получать через дистанционные каналы обслуживания около 63% услуг. Об этом рассказал директор дивизиона «Транзакционный бизнес» банка Сергей Попов.
«Перевод услуг в онлайн — это ключевая задача Сбербанка… Мы планируем, что к концу 2018 года эта цифра вырастет до 63%", — цитирует «РИА Новости» Попова.
По его словам, на сегодняшний момент больше половины услуг доступны корпоративным клиентам в интернет-банке.
Он также сообщил, что доступность ключевых сервисов в режиме «онлайн» для корпоративных клиентов банка до конца года увеличится до 90%.
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