Сбербанк увеличит количество онлайн-услуг для корпоративных клиентов

Корпоративные клиенты Сбербанка смогут получать через дистанционные каналы обслуживания около 63% услуг. Об этом рассказал директор дивизиона «Транзакционный бизнес» банка Сергей Попов

«Перевод услуг в онлайн — это ключевая задача Сбербанка… Мы планируем, что к концу 2018 года эта цифра вырастет до 63%", — цитирует «РИА Новости» Попова.

По его словам, на сегодняшний момент больше половины услуг доступны корпоративным клиентам в интернет-банке.

Он также сообщил, что доступность ключевых сервисов в режиме «онлайн» для корпоративных клиентов банка до конца года увеличится до 90%.