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Авиабилеты за границу подорожают
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Авиабилеты за границу подорожают 

Рамблер 38 минут назад
Фото: ТАСС
Авиабилеты на международные рейсы в ночь на 15 августа подорожают на 6-8% из-за падения курса рубля, пишет РБК со ссылкой на сообщение билетного агентства Biletix.
Колебания курса валют напрямую сказываются на стоимости билетов, поскольку все расчеты между участниками авиатранспортного рынка осуществляются в валюте по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В РФ курс IATA привязан к официальному курсу ЦБ и изменяется еженедельно с округлением в 50 копеек в большую сторону в полночь со вторника на среду.
На прошлой неделе внутренний курс IATA для доллара был установлен на отметке 63,5 рубля, для евро — 73,5 рубля, на следующей неделе курс доллара составит 68,5 рубля, евро — 78 рублей.
Как пояснили изданию специалисты сервиса Tutu.ru, на каждые 100 евро стоимости билета покупатель заплатит дополнительные 450 рублей.
Российские путешественники уже отреагировали на падение курса рубля. В период с 8 по 12 августа среднесуточный объем продаж авиабилетов вырос на 31%.
Комментарии3  Ещё 17 источников 
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