Ещё
AliExpress начал блокировать россиян
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.00
$
67.90
77.50
77.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.65
+0.21 Золото
1206.87
–0.09 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1372
–0.0333
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

AliExpress начал блокировать аккаунты россиян 

Рамблер 5 часов назад
Торговая площадка AliExpress начала массово блокировать аккаунты россиян за открытие споров с целью обмана продавцов. Об этом сообщает Akket.
Опция спора на AliExpress существует для того, чтобы урегулировать ситуацию, когда покупатель оказался недоволен полученным товаром.
В рамках спора можно потребовать продавца вернуть деньги полностью или частично, если товар оказался не того цвета или имеет повреждения.
Как отмечает Akket, россияне научились обманывать продавцов с помощью споров и стали публиковать видеоинструкции о том, как получить товар бесплатно или по очень низкой цене. AliExpress решил блокировать подозрительные учетные записи, владельцы которых открыли слишком много споров: например, из пяти заказов по четырем у покупателя открыты споры.
Akket посоветовал пользователям не открывать споры, если реальных проблем с товаром нет. Также стоит написать положительные отзывы о товарах, которыми вы остались довольны.
В мае этого года уже сообщалось о массовых блокировках аккаунтов россиян на AliExpress из-за нарушений условий споров. Раньше посылки AliExpress отправлялись без трек-номеров, поэтому недобросовестные покупатели могли обмануть продавца, заявив, что товар не пришел, и потребовать возврата денег.
Теперь всем покупателям, которые слишком часто жалуются на качество товара и другие проблемы, автоматически присваивают статус «подозрительных». Перед этим специальный алгоритм анализирует отзывы других пользователей о товаре, опыт работы и рейтинг продавца.
Если из сотни покупателей товара только один начал требовать возврата денег, система даст такому пользователю статус подозрительного. Если ситуация повторится несколько раз, учетную запись покупателя заблокируют «навечно». У него будет возможность подать апелляцию, которую на сайте будут рассматривать в течение пяти рабочих дней.
Пользователя, который попробует восстановить свой аккаунт с теми же именем, фамилией и адресом доставки, могут снова заблокировать.
Комментарии74  Ещё 41 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года208
Вашингтон «убьет» рубль к концу года725
Почему никто не будет спасать рубль30
Раскрыта судьба банковских счетов россиян49
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США610
Видео
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Компании
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение