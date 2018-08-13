AliExpress начал блокировать россиян

AliExpress начал блокировать аккаунты россиян

Торговая площадка AliExpress начала массово блокировать аккаунты россиян за открытие споров с целью обмана продавцов. Об этом сообщает Akket.

Опция спора на AliExpress существует для того, чтобы урегулировать ситуацию, когда покупатель оказался недоволен полученным товаром.

В рамках спора можно потребовать продавца вернуть деньги полностью или частично, если товар оказался не того цвета или имеет повреждения.

Как отмечает Akket, россияне научились обманывать продавцов с помощью споров и стали публиковать видеоинструкции о том, как получить товар бесплатно или по очень низкой цене. AliExpress решил блокировать подозрительные учетные записи, владельцы которых открыли слишком много споров: например, из пяти заказов по четырем у покупателя открыты споры.

Akket посоветовал пользователям не открывать споры, если реальных проблем с товаром нет. Также стоит написать положительные отзывы о товарах, которыми вы остались довольны.

В мае этого года уже сообщалось о массовых блокировках аккаунтов россиян на AliExpress из-за нарушений условий споров. Раньше посылки AliExpress отправлялись без трек-номеров, поэтому недобросовестные покупатели могли обмануть продавца, заявив, что товар не пришел, и потребовать возврата денег.

Теперь всем покупателям, которые слишком часто жалуются на качество товара и другие проблемы, автоматически присваивают статус «подозрительных». Перед этим специальный алгоритм анализирует отзывы других пользователей о товаре, опыт работы и рейтинг продавца.

Если из сотни покупателей товара только один начал требовать возврата денег, система даст такому пользователю статус подозрительного. Если ситуация повторится несколько раз, учетную запись покупателя заблокируют «навечно». У него будет возможность подать апелляцию, которую на сайте будут рассматривать в течение пяти рабочих дней.

Пользователя, который попробует восстановить свой аккаунт с теми же именем, фамилией и адресом доставки, могут снова заблокировать.