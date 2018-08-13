Бывшего топ-менеджера обанкротившегося «Витас банка» осудили на пять лет

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости . Бабушкинский суд Москвы приговорил к 5 годам заключения бывшего председателя правления "Витас банка" Наталью Городкову по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Боровикова.

"Суд признал ее виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима ", — сказала пресс-секретарь.

Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с бывших топ-менеджеров и совладельцев признанного в 2012 году банкротом «Витас банка» более 3,3 миллиарда рублей.

Как сообщил в суде первой инстанции представитель Центробанка, при анализе документов «Витас банка» «было установлено, что платить кредиторам просто нечем», своих активов у банка не было, однако его «руководство деньги кредиторов отдавало под кредиты, покупало займы на миллиарды рублей». Он также отметил, что все эти операции проводились банком без составления кредитных досье, с грубыми нарушениями российского законодательства.

Арбитраж тогда счел доказанным совершение ответчиками неразумных и недобросовестных действий (бездействия), повлекших банкротство банка, обратил внимание на отсутствие необходимых мер по предупреждению банкротства и финансовому оздоровлению, посчитал доказанным факт совершения Городковой с одобрения общего собрания участников сделки по выводу активов в размере более 995 миллионов рублей.

Арбитраж Москвы в августе 2012 года по заявлению ЦБ РФ признал «Витас банк» банкротом и открыл в нем конкурсное производство. Как установила назначенная ЦБ временная администрация, стоимость активов банка на дату отзыва лицензии составляла более 3,9 миллиарда рублей, а размер его обязательств — более 4,3 миллиарда рублей.