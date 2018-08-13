Владельцы Аксонбанка хотят передать его Центробанку

Единственным участником Аксонбанка является ООО «НФК» , бенефициары — отец и дочь Андрей и Александра Озеровы (99,5% и 0,5% соответственно). Согласно данным рэнкинга Банки.ру, Аксонбанк по состоянию на 1 июля 2018 года занимает 291-е место среди банков РФ по размеру активов.

В письме за подписью генерального директора ООО «НФК» Андрея Озерова говорится о наблюдаемом в течение длительного времени «процессе закрытия частных банков по стандартной процедуре с шаблонным обоснованием», происходящем «на фоне усиления надзора, ужесточения ограничительных мер и других известных особенностей государственного регулирования банковской деятельности».

«Обозначенный действиями ЦБ вектор на огосударствление банковского сектора путем закрытия частных банков делает ликвидацию банка больше вопросом времени, нежели вопросом соблюдения банком закона и исполнения обязательств перед клиентами. Исполнение предписаний и требований ЦБ, финансовые вливания и другие действия в таких условиях представляются нецелесообразными, так как влияют не на существование банка, а на продолжительность периода до его ликвидации ЦБ», — пишет ключевой собственник Аксонбанка.

Он констатирует, что на фоне описанного тренда у топ-менеджмента кредитной организации отсутствует мотивация для долгосрочного планирования, а это «губительно для бизнеса».

В числе прочего собственник отмечает, что «сегодня банк вынужден ежемесячно направлять десятки миллионов рублей не на развитие, а на уплату повышенных страховых взносов в АСВ, то есть на покрытие проблем, созданных другими банками и самим ЦБ». «С такими отчислениями работа банка утрачивает экономический смысл», — подчеркивает Озеров.

«В связи с изложенным не только развитие банка, но и обеспечение его текущего полноценного функционирования представляется бесперспективным и нецелесообразным. В таких условиях ООО «НФК» не считает возможным дальнейшее руководство банком. Во избежание применения ЦБ в отношении банка стандартных шаблонных процедур принудительной ликвидации прошу принять банк под Ваше управление», — обращается владелец Аксонбанка к Центробанку в лице Эльвиры Набиуллиной.

По словам Озерова, на сегодняшний день банк не нуждается в финансовой поддержке или иных мерах помощи со стороны государства. В условиях рыночной экономики он мог бы полноценно продолжать работу, однако «сложившаяся политико-экономическая ситуация» диктует акционеру данное решение, говорится в письме.

«Готовы принять необходимые меры по скорейшей передаче ООО «Аксонбанк» Банку России», — заключает автор обращения.

В банке сообщили, что ответ на отправленное в ЦБ письмо пока не получен.

Новость

Напомним, что прошлым летом ЦБ временно отключал Аксонбанк от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). Кредитной организации в начале июля 2017-го пришлось ограничить проведение операций из-за следственных действий, которые осуществлялись в отношении ее бывших клиентов. Впоследствии решение об изъятии серверов банка в рамках уголовного расследования в отношении не относящихся к банку юридических лиц было признано незаконным, разъясняли ситуацию в кредитной организации.

В конце июля 2017-го Центробанк привлекал должностное лицо, возглавлявшее банк на тот момент, к административной ответственности. «При вынесении наказания в виде предупреждения председателю правления банка было учтено, что он находился в указанный период в отпуске, а также что ООО „КБ „Аксонбанк“ самостоятельно выявило факт неотправки сообщений (об операциях, подлежащих обязательному контролю. — Прим. Банки.ру), уведомило об этом Банк России и направило необходимые сообщения в уполномоченный орган“, — поясняли в кредитной организации.