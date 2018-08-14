Есть ли жизнь после банкротства

В России за 3 года возможностью "личного" банкротства воспользовались 69 тыс. граждан. Это всего 10% из числа потенциальных банкротов. Правда, в последнее время армия неплатежеспособных стала расти быстрее, чем раньше, утверждают эксперты.

В этом году за 1-е полугодие статус финансово несостоятельных получили 19,5 тыс. россиян, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Как отмечает руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин , темпы роста банкротств компаний значительно скромнее — около 10% в год.

В законе предусмотрено право должника подать заявление о своем банкротстве при любой сумме долга, если он докажет, что не в состоянии его выплатить. Однако суды, по свидетельству специалистов, крайне неохотно принимают заявления с суммой долга меньше полумиллиона рублей, несмотря на то, что в законе прямого ограничения нет, пишет "Российская газета"

Если непосильные финобязательства превышают 500 тыс. рублей, право превращается в обязанность — человек должен идти в суд и подавать заявление о своем банкротстве. За неявку даже предусмотрена административная ответственность. Но реальной практики привлечения к ней должников в России пока нет.

В среднем процедура банкротства в стране обходится должникам в 100 тыс. рублей.

Интерес к процедуре банкротства кредиторы проявляют, если у гражданина есть имущество, которое может быть реализовано и направлено на погашение долга или его части. Но на деле у большинства должников имущества, подлежащего реализации, нет. По мнению юристов, решаться или не решаться на процедуру банкротства нужно исходя из того, посильны ли для конкретного человека его долги или нет.

А решившимся объявить себя финансово несостоятельными, стоит знать о некоторых неприятных моментах, через которые придется пройти. Во-первых, освободиться удастся не от всех долгов. Неплатежи, к примеру, по алиментам или за услуги ЖКХ, списаны не будут.

Во-вторых, после процедуры банкротства в жизни будут некоторые ограничения. В отношении гражданина, которого признали финансово несостоятельным, возникает 3-летний запрет на работу на руководящих должностях. Так, человек не сможет устроиться на работу в системе госслужбы или в правоохранительные органы — и там, и там людей перед приемом на работу проверяют достаточно скрупулезно, так что скрыть факт банкротства, не имея связей, вряд ли получится.

В числе прочего гражданин, признанный неплатежеспособным, будет обязан сообщать кредиторам о своем статусе при обращении за новым кредитом. Запрета на получение очередного займа в законе нет, но статус банкрота и безнадежно испорченная невыплаченным долгом кредитная история для любого банка — весомое основание для отказа. Кроме того, на 3 года для банкрота будет ограничена возможность открыть свое ИП. При этом в законе нет ограничений на регистрацию ИП для родственников должника.

Во время самой процедуры человек не сможет распоряжаться своим имуществом и счетами. Если квартира в ипотеке, она будет продана в рамках процедуры реализации имущества (даже если она единственная). С должником останутся его личные вещи: одежда, обувь и все, что является предметом обычной домашней обстановки (мебель, холодильник), за исключением, конечно, предметов роскоши.

Определенные неудобства, связанные с получением статуса банкрота, конечно, будут и с этим надо смириться, но все они меркнут по сравнению с ситуацией, в которой должник, признанный банкротом, находился до того, как решился на процедуру, говорит юрист правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Артем Фролов

По его словам, для многих людей банкротство — это начало новой жизни, так как с момента признания получения статуса банкрота все начисления прекращаются, происходит фиксация долга.