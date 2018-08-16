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Долг потенциальных банкротов достиг 37 млрд рублей
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СМИ: Долг потенциальных банкротов достиг отметки в 37 млрд рублей 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Долг потенциальных банкротов достиг показателя в 37,02 млрд рублей в первом полугодии 2018 года.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на расчёты Национального центра банкротств (НЦБ).
Отмечается, что данный показатель увеличился на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как указывает издание, число граждан, написавших заявление о финансовой несостоятельности, превысило 87 тыс. и, по данным аналитиков, к 2020 году их число может увеличится в пять раз.
Уточняется, что для предотвращения увеличения долговой нагрузки, в Госдуме даже готовы предложить законодательно ограничить сумму штрафов и пеней, начисляемых банками за просрочку.
В НЦБ добавляют, что также вырос и средний размер так называемой безнадёжной задолженности, заявленной в исках. Она составила 1,7 млн рублей.
Ранее «Реальное время» сообщало, что задолженность жителей Оренбургской области выросла до 33 млрд рублей в первом квартале.
RT на русском: последние новости
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