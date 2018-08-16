Долг потенциальных банкротов достиг 37 млрд рублей

СМИ: Долг потенциальных банкротов достиг отметки в 37 млрд рублей

Долг потенциальных банкротов достиг показателя в 37,02 млрд рублей в первом полугодии 2018 года.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на расчёты Национального центра банкротств (НЦБ).

Отмечается, что данный показатель увеличился на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как указывает издание, число граждан, написавших заявление о финансовой несостоятельности, превысило 87 тыс. и, по данным аналитиков, к 2020 году их число может увеличится в пять раз.

Уточняется, что для предотвращения увеличения долговой нагрузки, в Госдуме даже готовы предложить законодательно ограничить сумму штрафов и пеней, начисляемых банками за просрочку.

В НЦБ добавляют, что также вырос и средний размер так называемой безнадёжной задолженности, заявленной в исках. Она составила 1,7 млн рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что задолженность жителей Оренбургской области выросла до 33 млрд рублей в первом квартале.