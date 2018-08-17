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Выплаты вкладчикам «Московского вексельного банка» начнутся не позже 31 августа
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Выплаты вкладчикам «Московского вексельного банка» начнутся не позже 31 августа 

Говорит Москва 28 минут назад
Банк России отозвал лицензию у «Московского вексельного банка». По величине активов, согласно данными РИА Рейтинг, на 1 августа это кредитное учреждение занимало 419-е место в банковской системе России.
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