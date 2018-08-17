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Выплаты вкладчикам «Московского вексельного банка» начнутся не позже 31 августа
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Выплаты вкладчикам «Московского вексельного банка» начнутся не позже 31 августа
Говорит Москва
28 минут назад
Комментарии
Банк России
отозвал лицензию у «
Московского вексельного банка
». По величине активов, согласно данными
РИА
Рейтинг, на 1 августа это кредитное учреждение занимало 419-е место в банковской системе России.
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