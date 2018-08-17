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Минфин предложил упростить зачисление в банки выигрышей в лотереях за рубежом
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Минфин предложил упростить зачисление в банки выигрышей в лотереях за рубежом 

Rambler News Service 1 час назад
Минфин разработал законопроект, который предполагает разрешить россиянам напрямую зачислять на счета и вклады в банках за пределами РФ средства, полученные от выигрышей за рубежом в лотереях и на тотализаторе. Соответствующий документ размещен на портале нормативных правовых актов.
«Законопроектом предлагается либерализовать условия для зачисления денег россиян от различных выигрышей за рубежом (лотереи, тотализаторы), доходов от продажи драгметаллов с металлических счетов. Эти деньги в случае принятия поправок можно будет зачислять напрямую на счета и вклады в банках за пределами РФ, не проводя их через счета уполномоченных банков, как того требует действующий закон», — сообщили RNS в пресс-службе Минфина.
Минфин также предлагает ввести возможность зачисления на счета российских граждан в банках за пределами России денег, получаемых от нерезидентов. «Минфин России также считает недостаточной степень либерализации валютного регулирования в отношении зарубежных счетов и вкладов российских граждан. Поэтому документом предлагается снять ограничение, которое не позволяло зачислять на счета российских граждан в банках за пределами РФ деньги, получаемые от нерезидентов», — говорится в сообщении пресс-службы.
Документ также содержит поправки, согласно которым граждане, кроме тех, кто живет за рубежом более 183 дней в году, должны будут уведомлять налоговые органы об открытии или закрытии счетов в банках и других организациях финрынка за пределами России.
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