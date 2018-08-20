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Названы сроки нового банковского кризиса
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Названы сроки нового банковского кризиса 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Неоправданный рост потребительского кредитования может спровоцировать в России банковский кризис в течение двух лет. Как отмечается в исследовании РА «Эксперт», рост конкуренции в корпоративном секторе заставили банки переключиться на работу с физлицами.
Повышение НДС и цен на топливо, а также снижение курса рубля приведут к снижению платежеспособности населения, реальные доходы которого в последние годы не росли. Все это должно спровоцировать рост дефолтов по кредитам физических лиц в 2019-2020 годах, отмечает рейтинговое агентство.
>> США захотели большего ущерба для России
С июля 2017 по июль 2018 года объем кредитов физлицам вырос на 19 процентов (до 13,2 триллионов рублей). Это максимальная динамика с 2014 года. Для сравнения, объемы кредитов юридическим лицам увеличились за аналогичный период лишь на три процента.
Банк России уже заявил о планах повысить коэффициент риска, чтобы охладить бум потребкредитования. По оценке авторов исследования, это приведет к тому, что уже в 2020 году потребительское кредитование как драйвер развития отрасли себя изживет.
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Комментарии4  Ещё 7 источников 
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