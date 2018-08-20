Налоговое крохоборство

В России обсуждается введение налога на самозанятых лиц (налог на профессиональный доход) в размере 3% для физических лиц. В 2019 году в пилотном режиме система сбора налога, создаваемая в ФНС России , будет проходить тестирование.

Глава ФНС Михаил Мишустин играет во внедрении этой системы большую, пожалуй, даже определяющую роль, поскольку под его руководством разрабатывается техническое решение, позволяющее этот налог собирать. В своем интервью газете «Коммерсант» от 27 июня 2018 года Мишустин напирает на то, что все граждане, в том числе и самозанятые, должны платить налоги на свой доход. «Не платим налог на личный доход — какой, например, комфортной городской среды, каких школ и дорог мы можем требовать?» — говорит Мишустин. То есть, глава ФНС, насколько можно судить, исходит из буквальной трактовки Конституции РФ и продвигает обложение вообще любого дохода. Только не всегда это политически и экономически целесообразно.

Налог на доходы небогатых и малоимущих граждан, который сам по себе мало что дает госбюджету, приводит к сильному недовольству и ставит под огонь критики все правительство в целом и его председателя Дмитрия Медведева в частности. Свое недовольство граждане, чьи доходы урезает новый налог, несомненно, будут адресовать именно ему.

Между тем, самозанятых в России, по оценкам ВШЭ , — 13 млн человек. Это почти 10% населения страны почти исключительно трудоспособного возраста и отличающиеся социальной активностью. Именно их долгое время на свою сторону пыталась перетянуть внесистемная оппозиция, но не особенно преуспела — во всяком случае до сих пор, пока ей на помощь не пришла ФНС.

Это политическая сторона дела. Теперь экономическая. А что, разве самозанятые не платят никаких налогов? Разумеется, это не так. Любой человек в России, даже если он никогда не бывал в налоговой, все равно платит НДС с любой своей покупки.

Переведем все это в цифры. Какой доход у самозанятых и сколько с ним можно взять налогов? Обычно (как показывает статья в Forbes.ru от 3 июля 2018 года) оценки исходят из доли теневого сектора. По данным Росстата — 15%, и 3% налог на эту долю от ВВП России (92 трлн. рублей в 2017 году) даст 414 млрд рублей налогов.

Но более надежная другая методика: по среднему доходу и количеству самозанятых. По опросу в эфире « Общественного телевидения России », средний доход составил 26 тысяч рублей в месяц (или 312 тысяч рублей в год), что почти вдвое ниже средней начисленной заработной платы (42,5 тысячи рублей в первом полугодии 2018 года). При 13 млн самозанятых граждан — получается 4 трлн рублей совокупного годового дохода. 3% налога даст 120 млрд рублей.

Складывается впечатление, что Мишустин и ФНС искали, где бы добыть лишнюю копейку для бюджета, не особенно задумываясь о социальных и общеэкономических последствиях. В том числе о том, что самозанятые в среднем далеко не самая обеспеченная категория граждан, которая решает свои проблемы своим собственным трудом.

Правительство неоднократно поднимало вопрос о поддержке самозанятых и представителей малого бизнеса. Но налоговое ведомство почему-то решило, что «поддержку» стоит начать с дополнительных сборов и публичных упреков в недостаточном участии в государственных расходах. И, да, обязательно перед выборами.

При этом надо иметь в виду, что самозанятые не складывают заработок в копилку, а целиком или почти целиком тратят на потребление, и в чеке покупок есть НДС. НДС с 4 трлн рублей — 730 млрд рублей. Вот эту сумму в федеральный бюджет самозанятые платят уже сейчас, успешные и не очень — все подряд.

Так что нечего главе ФНС обвинять самозанятых, что они будто бы не платят налогов, и потому якобы нельзя построить школ. Собранного с них НДС за 2017 год хватит, по крайней мере, на 1400 школ на 1000 учеников каждая.

При увеличении НДС до 20% сумма, уплачиваемая самозанятыми, возрастает до 800 млрд рублей, или на 70 млрд рублей. С начала 2019 года каждый самозанятый будет платить примерно на 5380 рублей больше, а сумма уплачиваемого за год НДС превысит 60 тысяч рублей.

И какой выход можно было бы сделать?

Во-первых, налог на профессиональный доход — это налоговое крохоборство. 120 млрд рублей, которые самозанятые могут уплатить по своим доходам, составляет 0,75% от общего сбора налогов в России. Лучше было бы эти деньги оставить в обороте и взять с них НДС (24 млрд рублей).

Во-вторых, это увеличение обложения людей (по расчету на 6%, с учетом платежей НДС), которые работают в основном для того, чтобы как-то свести концы с концами.

Так что, налог на профессиональный доход, на мой взгляд, является налогом вредным. Он не дает больших доходов бюджету, раздражает большую социальную группу, а кроме того — сокращает доходы малоимущих самозанятых граждан и тем провоцирует острое недовольство экономической политикой правительства. И это может сказаться уже на итогах ближайших сентябрьских выборов — всех уровней.