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Как не проиграть при переходе из ПФР в НПФ
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Как не проиграть при переходе из ПФР в негосударственный фонд 

Ридус 4 часа назад
Фото: РИА Новости
На сегодняшний день более чем у 76 млн российских граждан есть пенсионные накопления, которые формируются из взносов работодателей. Каждый гражданин самостоятельно выбирает организацию, управляющую его пенсионными накоплениями. Это может быть как государственная структура — Пенсионный фонд России (ПФР) , так и один из многочисленных негосударственных пенсионных фондов (НПФ). На начало 2018 года более 35 млн человек предпочли НПФ, а почти 41 млн сделали выбор в пользу ПФР.
Не разбирая подробно все достоинства и недостатки двух основных вариантов — ПФР или НПФ, обратим внимание на самые главные, принципиальные их отличия. Большой плюс НПФ — как правило, более высокая эффективность управления накоплениями. На стороне ПФР — высокая, практически 100-процентная надежность. Многие, кто вынужденно, а кто по субъективным соображениям, переходят из одного НПФ в другой НПФ, из НПФ в ПФР, или из ПФР в НПФ.

Проблема досрочного перехода в НПФ

Смена страховщика по обязательному пенсионному страхованию чаще одного раза в пять лет влечет за собой риск потери части инвестиционного дохода. Закон не запрещает переходить из фонда в фонд и чаще, но в этом случае гражданин лишается инвестиционного дохода с момента предыдущего перехода. А НПФ, заинтересованные прежде всего в привлечении нового клиента, чаще всего не информируют граждан о возможных потерях.
В целом по итогам переходных кампаний 2015−2017 годов при досрочном переходе из ПФР в НПФ и между негосударственными фондами граждане потеряли более 82 млрд рублей инвестиционного дохода. Государство же, как признают и сами чиновники, не озаботилось проведением необходимой информационной кампании по разъяснению правил досрочного перехода.
Обязательно надо оговориться, что накопления в системе обязательного пенсионного страхования защищены государственной системой гарантирования прав застрахованных. То есть вся сумма взносов, перечисленных работодателем (работодателями) на индивидуальный пенсионный счет гражданина, обязательно останется неприкосновенной. И если, не дай бог, с вашим НПФ произойдет что-то непредвиденное, эта сумма вернется в целости и сохранности в ПФР. Но сохранность инвестиционного дохода никем не гарантирована.

Предупрежден — значит вооружен

Благодаря закону об обязательном информировании граждан о последствиях досрочного перехода из одного пенсионного фонда в другой, подписанному недавно президентом, граждане больше не будут по незнанию терять накопленный доход от инвестирования своих пенсионных накоплений.
В соответствии с этим законом пенсионный фонд, осуществляющий обязательное пенсионное страхование, будь то негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд России, должен предоставлять застрахованному лицу сведения о возможной потере им дохода от инвестирования пенсионных накоплений в случае досрочного перехода из одного фонда в другой. Закон начнет действовать с 1 января 2019 года.
«По новому закону гражданин может подать заявление о переходе, в том числе и досрочном, через портал госуслуг и обязательно получит информацию о возможных потерях в связи с этим инвестиционного дохода, — пояснил «Ридусу» зам. начальника Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов рынка коллективных инвестиций ГУ Банка России по ЦФО Андрей Ермолов. — Можно также лично прийти в ПФР с заявлением или поручить подать заявление своему представителю с нотариальной доверенностью. Сразу при подаче заявления гражданин будет знать, какую часть инвестиционного дохода он может потерять в результате досрочного перехода, поскольку закон предусматривает обязательное информирование в режиме онлайн. Каждый сможет взвесить все за и против и сделать осознанный выбор».
Итак, начиная с 1 января 2019 года для перевода пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда (НПФ или ПФР) в другой фонд необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России. Такое заявление можно будет подать до 1 декабря либо через личный кабинет на Едином портале государственных услуг, либо в территориальном органе ПФР, перечень которых указан на его сайте.
В случае подачи заявления о досрочном переходе деньги будут переведены на следующий год после подачи заявления, но доход от инвестирования средств может быть потерян. При подаче заявления о досрочном переходе гражданин в обязательном порядке будет уведомляться о последней учтенной на его счете сумме теряемого инвестиционного дохода. По итогам инвестирования пенсионных накоплений за год, в течение которого подано заявление, фактическая сумма теряемого инвестиционного дохода может быть как больше, так и меньше указанной.
Если гражданин по каким-то причинам изменил свое решение о переходе в другой фонд, он должен до 31 декабря подать в ПФР уведомление об отказе от смены фонда. Уведомление может быть подано так же, как и заявление о переходе.
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