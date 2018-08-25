Какие пенсионные льготы оставят россиянам

На фоне обсуждения изменений пенсионного законодательства «Единая Россия» предложила сохранить льготы для пожилых россиян вне зависимости от времени их выхода на пенсию, — речь идет о льготах, которые уже действуют во многих регионах. Что думают об этом региональные власти?

Федеральное и местное руководство «Единой России» предложило смягчить последствия изменений в пенсионное законодательство. В начале этой недели на совместном заседании генсовет ЕР и лидеры фракций в местных парламентах выступили с инициативой: после повышения возраста выхода россиян на отдых, сохранить уже существующие региональные льготы. Речь идет о льготах, которые положены пенсионерам, и которые сохранят «лицам предпенсионного возраста», то есть мужчинам 60-65 лет и женщинам 55-63 лет.

«Дополнительной мерой социальной поддержки может стать сохранение действующего пенсионного возраста для получения большого пакета региональных льгот. Это существенная экономия средств… — льготы по проезду в общественном транспорте, оплате коммунальных услуг, приобретению медикаментов, капитальному ремонту жилья, уплате транспортного, земельного налогов».

В поддержку сохранения полагающихся пенсионерам региональных льгот для «предпенсионеров» высказался и глава Счетной палаты Алексей Кудрин , выступавший во вторник в Госдуме.

Но что более важно в данном случае, — на предложение откликаются уже и в регионах. Так, министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская подчеркнула в комментарии газете ВЗГЛЯД

«Если будет изменено пенсионное законодательство, для граждан указанного возраста сохранятся действующие льготы».

При этом министр оговорилась, что речь пока идет о принципиальном согласии руководства республики, а не о каких-то конкретных законодательных или подзаконных актах.

«Всего несколько дней прошло с того момента, как было внесено данное предложение, — сказала Романовская. — Правительство России тоже должно отработать это предложение. Это же ведь затраты из бюджета, надо понять какие затраты». По ее словам, когда изменится пенсионное законодательство на федеральном уровне, Госсоветом Крыма тоже будут приняты необходимые законодательные изменения. «Законодательная база будет готова до конца года», — надеется министр.

А вот фракция ЕР в ЗакСобрании Петербурга уже разработала такой законопроект о сохранении социальных льгот для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, — сообщил газете ВЗГЛЯД глава фракции Александр Тетердинко , подчеркнув: «После того как губернатор выскажет свою позицию (я думаю, что Георгий Сергеевич Полтавченко тоже будет не против такого варианта), мы соответствующий проект внесем в Законодательное собрание и оперативно, уже ближайшей осенью его примем».

Член президиума регионального отделения «Единой России» в Калининградской области Андрей Колесник заявил газете ВЗГЛЯД: «Думаю, региональные депутаты, конечно, поддержат эту инициативу. В любом случае, льготы для лиц предпенсионного возраста должны быть сохранены; людей ни в коем случае обижать нельзя».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Калининградская область была в числе регионов, представители которых призвали сохранить для «предпенсионеров» ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате «коммуналки», проезду в транспорте, льготы на покупку лекарств.

Первым регионом, который уже учел предложение генсовета ЕР на практике, стала Тюменская область. В областном бюджете будут в полном объеме запланированы деньги на региональные льготы для пенсионеров, — сообщило в пятницу региональное агентство Ура.Ru со ссылкой на источник в департаменте финансов правительства области. Таким образом, делает вывод издание, сибирский регион готов исполнить одну из возможных корректировок, предварительно одобренную ЕР на Генсовете — и после повышения пенсионного возраста сохранить льготы для «предпенсионеров».

Региональные льготы как и следует из их названия, определяются властями на местах, и потому варьируются. Для примера приведем упомянутые выше республики и области.

В Республике Крым «лица, которые достигли 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, то есть, пенсионеры по возрасту, имеют право бесплатного проезда в городском и пригородном транспорте», — поясняет министр труда и соцзащиты Елена Романовская. Кроме того, добавила собеседница, в Крыму лицам, достигшим 55 и 60 лет и имеющим льготы как ветераны труда, выплачивается ежемесячно пятьсот рублей. По словам Романовской, после повышения пенсионного возраста эти выплаты для лиц указанных возрастов так же сохранятся.

В Питере для пенсионеров действует льготный проезд в городском транспорте, а также льготы на пригородный транспорт на полгода — с апреля по октябрь. Кроме того, существует 50-процентная скидка на оплату всех услуг ЖКХ и телефон, и ряд других льгот. Принятый еще в 2004 году городской закон о мерах соцподдержки предполагает ежемесячные социальные выплаты — их величина равняется разнице 1,15 суммы прожиточного минимума предыдущего квартала и величины пенсии.

В Калининградской области установлены: единовременная выплата малообеспеченным пенсионерам на проезд к садовым участкам (с мая по сентябрь), доплата к пенсии лицам, имеющим государственные почетные звания, доплаты к пенсии госслужащим и гражданским служащим.

В Тюменской области стандартный набор региональных льгот включает в себя: компенсацию расходов на газификацию дома, бесплатное санаторно-курортное лечение в Тюменской области и свободное посещение музеев, находящихся в ведении региона. Предусмотрена компенсация расходов на зубные протезы и слуховые аппараты. Также региональными властями введена 80-процентная скидка на транспортный налог, но только для тех пенсионеров, кто владеет грузовой техникой меньше 100 лошадиных сил.

Льготы по налогу на транспорт весьма разнообразны. Так, в Петербурге полностью освобождаются от налога пенсионеры, имеющие автомобиль старше 1991 года выпуска с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. В Алтайском и Красноярском краях, Амурской, Астраханской, Белгородской, Свердловской и Ярославской областях 100-процентная льгота полагается, если мощность двигателя меньше 100 лошадиных сил. Таким же пенсионерам-автовладельцам полагается скидка в 50 процентов в Карелии, Удмуртии, Пермском крае, Брянской, Орловской, Костромской, Новгородской областях и Ненецком АО. 20-процентная скидка предусмотрена в Московской области.

Еще более социально важной защитной мерой считаются льготы на проезд. Как говорилось выше, льготные проездные билеты действуют в Петербурге. Кроме того, они существуют в Ленобласти; в Москве и Подмосковье действуют при наличии социальной карты. В Архангельской области пенсионеры имеют право на 60 льготных поездок, в Челябинской — на 30, в Ханты-Мансийском АО — на 16, в Рязанской области пенсионеры (имеющие соцкарту) ездят по сниженной стоимости. Льготные транспортные карты действуют в Костромской области и планируются к введению в Крыму.

Льготы по газификации действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Марий Эл, Пермском крае, Свердловской, Ростовской, Тюменской областях.

«В отдельных регионах действуют льготы по оплате ЖКХ, по бесплатному проезду в транспорте — это серьезное подспорье. В случае отмены таких льгот, это станет серьезной строкой расходов для граждан предпенсионного возраста. Так что инициатива, которую выдвинула «Единая Россия» — абсолютно правильная», — подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД лидер объединения профсоюзов СОЦПРОФ, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

«Нужно стремиться максимально сохранить все существующие сейчас льготы», — подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Нижегородской области Денис Москвин

«Это очень чувствительный вопрос для наших граждан. Безусловно, в Нижегородской области мы вместе с региональным правительством будем искать пути решения этого вопроса, чтобы наши жители были уверены в том, что все положенные по достижению определенного возраста льготы будут предоставлены в полном объеме», — отметил депутат.

А депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен напоминает: главным остается вопрос об источнике финансирования сохраняемых льгот. «Если льгота существует, то она должна оплачиваться, например, из регионального бюджета. У нас в Сибири и на Дальнем Востоке существуют регионы, у которых вообще нет денег», — сказал Тен газете ВЗГЛЯД.